Jahreskonzert am Kreisgymnasium Riedlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Jahreskonzert des sinfonischen Blasorchesters ist traditionell ein Höhepunkt des Schuljahres. So groß war der Zuspruch, dass alle Sitzplätze in der Aula schnell vergeben waren und vor den ersten Klängen noch angebaut werden musste.

Ein buntes und kurzweiliges Programm war geboten, zum Beispiel mit dem programmatischen Werk „Man in the Ice“. Es beschreibt die letzte Reise des berühmten Gletschermannes aus den Ötztaler Alpen. Spektakuläre Klänge bringen die Atmosphäre einer lebensfeindlichen Gebirgslandschaft zum Ausdruck und dramatisieren den Angriff auf „Ötzi“, der mit seinem Tod endet.

Das Orchester der Kreisgymnasiums setzte viele musikalische Kontraste. Aus der Steinzeit ging es in die ferne Zukunft, mit der Filmmusik zu „Star Trek: Der erste Kontakt“. Romantische Schauspielmusik von Edvard Grieg aus dem 19. Jahrhundert traf auf Videospiel-Soundtracks, die erst in den letzten Jahren entstanden sind („Epic Gaming Themes“, arrangiert von Paul Murtha). Eine Suite aus der Feder von Dirigent Ralf Uhl rundete den Abend ab. Die vier Sätze von „Chambers of a Heart“ sind Ausdruck von optimistischem Gestimmtsein, drücken Gefühle wie Glaube, Liebe, Mut und Hoffnung aus.

Schulleiterin Anja Blüthgen beglückwünschte das Blasorchester und Ralf Uhl zu ihrer hervorragenden Leistung. Als Anerkennung hatte sie einen Gutschein für die Orchesterfreizeit dabei.

Das zahlreiche Publikum dankte den Akteuren wiederholt mit großem Applaus. Zum Gelingen des Abends trugen auch die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1 bei. Sie bewirteten die Gäste in der Pause und nach dem Konzert.