Jahreshauptversammlung des Musikverein Daugendorf

Der Musikverein Daugendorf hat am 5. Januar seine 61. Jahreshauptversammlung abgehalten. Vorsitzender Christoph Stöhr konnte 47. Mitglieder und Gönner begrüßen. Ein besonderer Gruß galt allen Ehrenmitgliedern, den Vertretern der örtlichen Vereine sowie den Stadt- und Ortschaftsräten. Nach der Begrüßung erfolgte das Totengedenken.

Christoph Stöhr informierte in seinem Bericht auf das noch zum Teil durch Corona geprägte Jahr. Begonnen hatte das Vereinsjahr Ende März, als die Probenarbeit wieder aufgenommen wurde. Insbesondere hob er das Pfingst- und Heimatfest anlässlich des 60. Vereinsjubiläums mit seinem Musikertreffen und den dreitägigen Vereinsausflug nach Bozen hervor.

Im Tätigkeitsbericht gab Schriftführer Stefan Kraus über die Auftritte und Ereignisse des Orchesters Auskunft.

Dirigent Wolfgang Triebs ging auf Arbeitsaufwand und die Auftritte in musikalischer Hinsicht ein. Er freue sich auf die nun hoffentlich wieder normale Zeit und die anstehende Probenarbeit, wobei er sich hierbei einen besseren Probenbesuch wünsche. Vorausschauend blickte er auf das anstehende Gemeinschaftskonzert in Balzheim und das folgende Frühjahrskonzert in Daugendorf. Er dankte abschließend Vizedirigent Thomas Schmid für dessen Unterstützung.

Jugendleiterin Maria Ruess stellte die Ausbildung in den Mittelpunkt ihres Berichts. Gegenüber dem Vorjahr blieben die Ausbildungszahlen konstant und es fanden zwei Auftritte im Berichtsjahr statt. Es wurden drei D-Prüfungen (D1: Maria Katzenstein, D2: Raphael Miehle, D3: Mia Kraus) abgelegt. Eine Neuerung stelle die Kooperation im Bereich der Jugendkapelle mit dem MV Unlingen dar. Diese wurde im vergangenen Jahr begonnen und werde fortgeführt.

Über die finanzielle Lage informierte Kassiererin Edith Fuchsloch. Kassenprüfer Karl-Heinz Fuchsloch bescheinigte dieser eine sehr ordentliche Kassen- und Belegführung, sodass einer Entlastung nichts im Wege stand. Diese wurde im Anschluss durch Stadtrat Fiesel beantragt und durch die Versammlung einstimmig erteilt.

Nach Abschluss der Wahlen wurden Christoph und Benedikt Stöhr (1. Vorsitzende) sowie Edith Fuchsloch (1. Kassier) in ihren Ämtern für weitere zwei Jahre bestätigt.

Abschließend dankte Christoph Stöhr allen und informierte noch über die neu gestaltete Internetpräsenz des Vereins (www.mv-daugendorf.de).