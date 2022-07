Jahreshauptversammlung 2021 der Schützengilde Riedlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 16. Juli hielt die Schützengilde ihre Jahreshauptversammlung für das Jahr 2021 ab.

Der Vorstand Florian Körber begrüßte alle Anwesenden, insbesondere auch die Ehrenmitglieder Herbert Veeser und Helmut Holstein sowie den Ehrenvorsitzenden Reinhold Schmid.

Nachdem im letzten Jahr der Beginn der Ertüchtigung des 100m Standes angekündigt wurde, konnte man sich in diesem Jahr selber vom Fortschritt der Anlage überzeugen. Viele Teilabschnitte sind fertig und eine Fertigstellung ist in Sicht.

Der Vorstandschaft wurde eine hervorragende Arbeit bestätigt und somit konnte sie von der Jahreshauptversammlung entlastet werden.

Zur Wahl standen in diesem Jahr ein Ausschussmitglied, der Schriftführer und die Kassenprüfer. Juri Schumann, der sich wieder als Ausschussmitglied zur Verfügung stellte, wurde einstimmig gewählt. Der Schriftführer Michael Haid stellte sein Amt zur Verfügung. Mit Susanne Marquart gab es eine Anwärterin auf diesen Posten, auch sie wurde von den Anwesenden einstimmig gewählt. Als Kassenprüfer für das nächste Vereinsjahr wurden Andreas Feser und Hans Bauer ebenfalls einstimmig gewählt. Der Jugendleiter Johannes Bauer wurde satzungsgemäß von der JHV bestätigt.

Auch in diesem Jahr standen wieder einige Ehrungen auf der Tagesordnung.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Schützengilde erhielten die folgenden Mitglieder den Silbertaler der Gilde im Etui: Schmid Reinhold, Bauer Hans, Müller Thomas, Müller Robert und Kauer Michael.

Das Verdienstehrenabzeichen in Silber vom Bezirk Oberschwaben erhielt Tröscher Philipp.

Zwei Mitglieder erhielten noch die höchste Ehrung, die der Verein verleihen kann. Für wertvolle Verdienste für den Verein erhielten diese, Michael Bochtler und Michael Haid.

In diesem Jahr konnte der Sportwart Garder Waldemar, der von Juri Schumann vertreten wurde, von mehr Aktivitäten berichten. An der Vereinsmeisterschaft nahmen 16 Schützen in 11 Disziplinen teil und an der Kreismeisterschaft waren es 7 Schützinnen und Schützen mit 10 Starts in 5 Disziplinen.

Beim Königsschießen der Schützengilde wurde Reinhold Schmid mit einem 3-Teiler Schützenkönig, erster Ritter wurde mit einem 204-Teiler Juri Schumann und zweiter Ritter wurde Sandra Heise mit einem 228-Teiler.