Ist er das Vorbild für den Gole?

„Alle Narren im Vereine“ kennen die Geschichten um den Riesen Goliath, die beiden Riedlinger Hauptfiguren, bis ins letzte Detail. Und dennoch weiß fast jeder eine andere Erklärung zur Herkunft dieser biblischen Riesen, die überall, wo sie auftreten, das Augenmerk auf sich ziehen. Denn „Schwellköpfe“ haben ihre Heimat nicht in Oberschwaben. Und vor allem, welche Vorlagen dienten den Fastnachtern für die Gestaltung dieser Goleköpfe?

Man muss etwas in der Vereinsgeschichte zurückblicken. 1865/1866 wurde der Narrenverein gegründet als Institution, wenngleich es schon viel früher Fastnacht in der Stadt und im Umland gab. Zum Beispiel steht in pfarrlichen Unterlagen Daugendorfs 1659 geschrieben, dass die Kirche an „Faßnacht“ 1 Gulden 5 Kreuzer ausgegeben hat (für wen?) und hundert Jahre später, 1769, am „außeligen Donerstag“, gar für 5 Gulden 31 Kreuzer verzehrt wurde. Ähnliches gilt natürlich auch für Riedlingen.

Dass die Gelbsucht 1818 aus Waldsee hierher gebracht wurde, wie die Chronik des Altertumsvereins berichtet, ist auch bekannt. Dazwischen, bis 1866, klafft eine Lücke, was auch das Liedgut betrifft. Waren es 1866 ganze acht Lieder, die gesungen wurden, tauchte erst 1870 das „Golelied“ im neuen Büchle auf. Das war das Jahr der Präsentation des ersten „alten“ Gole auf dem Marktplatz. Mit etwas Fantasie wurde auch eine Zeichnung erstellt, die einen geharnischten Ritter mit großem Schwert zeigt.

Man weiß, dass der alte Gole nie mit einem Schwert auszog, sondern sich in verkehrter Absicht mit einer „Saublotr“ wehrte. Ganz im Gegensatz hierzu schilderten die Verse des Goleliedes keineswegs friedliche Absichten im alttestamentarischen Geschehen um David und Goliath. Es wird gar vom „Erbfeind“ gesungen, wobei 1870 eher Frankreich gemeint war als die altbiblischen Edomiter.

Für das Aussehen des „neuen“ Gole aus dem Jahre 1890 bietet sich eine verblüffende Vorlage an, die bislang nicht beachtet wurde. Das Gasthaus zum Vollmer-Miller in der Weiler Straße 1 war schon immer ein gern besuchtes „Wirthschafts Local parterre, nebst Conditorei- und Spezerei Handlung“ mit Kegelbahn und illuminiertem Garten an der Donau. Begonnen hat diese Tradition mit dem Bildhauer Bernhard Vollmar, dem Sohn des Scharfrichters. Das Haus wurde 1836 an den Storchenwirt Aloys Miller verkauft, so erklärt sich der Hausnamen Vollmer-Miller.

Dessen Enkel Alfred Miller (1858-1941), Lehrmeister des Erfinders der Schwarzwälder Kirschtorte, Josef Keller, hatte auch mit dem Haus dessen Inventar übernommen, darunter die Bibel der Scharfrichterfamilie Vollmar. Anlässlich der Museums-„Cabinetts-Eröffnung“ 1885 im Spital zum Hl. Geist schenkte Alfred Miller dem Altertumsverein diese Bibel. Das prächtige Exemplar ist geschmückt mit ganzseitigen Kupferstichen eines Nürnberger Kupferstechers namens Engelhard Nunzer (†1733).

Darunter befindet sich Josua, der das Volk Israels über den Jordan ins gelobte Land führte. Diese ganzseitige Darstellung hat die Verantwortlichen des Narrenvereins wohl so begeistert, dass sie diese möglicherweise als Vorbild für den Goliath nahmen. Man darf nicht übersehen, welch spärliche Möglichkeiten für Vorlagen aller Art damals zur Verfügung standen. Nicht jeder hatte eine Bibel und schon gar nicht mit großen Kupferstichen.

Verblüffende Ähnlichkeiten zwischen der Kupferstichvorlage aus dem Jahre 1701 und der Ausfertigung des alten Gole von 1870 und vor allem des neuen Gole aus dem Jahre 1890, dessen Schwellkopf von Bildhauer Gabriel Lämmle (1851 bis 1925) modelliert wurde, sind festzustellen. Beweisen, dass der Kupferstich den Narrenrat sowie den Künstlerbeeinflusst haben könnte, lässt sich dies eben sowenig, wie dass der Gole die Donau entlang bis ins Schwarze Meer geschwommen ist.