„IRIS“ stellt im Spital zum Heiligen Geist aus

Fünf Künstlerinnen und Künstler aus dem Raum Ehingen haben sich vor vielen Jahren zur Kunstgruppe „IRIS“ zusammengeschlossen. Mit dem Entstehen dieser Gruppe – „IRIS“ ist griechisch für Regenbogen, Regenbogengöttin, Botin – und deren Namensfindung formierten sich Menschen, die über künstlerische Aussagen kulturelle Vielfalt fördern und Öffentlichkeitsarbeit leisten wollen. Zum ersten Mal stellen Mitglieder der Gruppe in Riedlingen aus.

Die Ausstellung, die bis 28. August zu sehen ist, trägt den Titel „Spannungsbogen“. Dies verheißt unterschiedliche Ausdrucksweisen und Interpretationen. Der Untertitel heißt lautet „Malerei, Skulptur, Jazz“. Gabriele Herter aus Rechtenstein, die seit 1992 Mitglied der Kunstgruppe IRIS ist, zeigt Skulpturen, geformt aus weißem Ton; das schlichte Weiß lässt dem Betrachter viel Freiraum für die eigene Betrachtung. Licht und Schatten bringen Bewegung in ihre Skulpturen.

Unter dem Begriff Malerei werden die Werke von Agnes Schlecht, Marlis Schabacker-Bock und Marlene Widmann gezeigt. Vor allem Widmann, die in Riedlingen geboren und aufgewachsen ist, ist in der Region bekannt; sie hat 2017 in der Galerie zum Heiligen Geist ausgestellt, jahrelang war ihr Bild mit Szenen der Riedlinger Fasnet Titelbild des Golebüchle.

Christopher Ray-Colley, ein junger Künstler, komplettiert das Spektrum Malerei. Und mit Jazz wird Roland Ernst aus Ehingen die Vernissage musikalisch umrahmen. Er ist nicht nur bekannt als Mann der ersten Stunde im Ehinger Jazz-Club, der 1989 gegründet wurde.

Die Vernissage ist am Freitag, 17. Juni, und der Altertumsverein Riedlingen freut sich über zahlreiche Besucher, die Gelegenheit haben werden, Jazzmusik zu hören und mit den anwesenden Künstlern und Künstlerinnen ins Gespräch zu kommen. Marlis Schabacker-Bock hält die Laudatio und gibt Einblicke in die Konzeption der Gemeinschaftsausstellung.