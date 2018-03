Irene Lehn als Vorsitzende bestätigt

Bei der Generalversammlung des Musikvereins Grüningen am Freitag, 16. Februar, im Gasthaus „Adler“ sind die Verantwortlichen in ihren Ämtern bestätigt worden.

Die Vorsitzende Irene Lehn eröffnete die Versammlung. Nach einem Überblick über das vergangene Jahr sowie dem Kassenbericht standen wieder die Wahlen an. Irene Lehn wurde in ihrem Amt als erste Vorsitzende wieder gewählt. Ebenfalls wurden Michael Palberg als zweiter Vorstand, Patrick Helfert als erster Kassierer, Melanie Buck als zweite Kassiererin, Theresa Schrodi als Schriftführerin und Katrin Kopp als Jugendleiterin wieder gewählt. Auch die Beisitzer Andreas Beller, Jan Bosler, Bernd Ebe und Hubert Rederer wurden von den Mitgliedern in den Ämtern bestätigt.

Geehrt wurde in diesem Jahr Irene Lehn für zehn Jahre ehrenamtliche Tätigkeit, die sich sowohl aus ihrer Zeit als erste Vorsitzende wie auch als Jugendleiterin zusammensetzen. Die Förderermedaille in Bronze wurde ihr von Karl-Heinz Guter überreicht.

Zum Abschluss der Versammlung bedankte sich Irene Lehn bei der Vorstandschaft, den Ausbildern sowie bei allen Musikern für die geleistete Arbeit.