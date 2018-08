InternationalesFrauenfrühstück

Zum internationalen Frauenfrühstück sind am Samstag, 4. August, alle Frauen eingeladen. Es beginnt um 10 Uhr im Kaplaneihaus (Kirchstraße 2) in Riedlingen. Dabei können die Teilnehmerinnen bei einem gemütlichen Frühstück miteinander ins Gespräch kommen. Über Spenden für das Buffet freuen sich die Veranstalterinnen. Infos bei Frau Iscan (treffen.frauen@gmail.com) oder Frau Heck (07371/ 9296918). Veranstalter sind der Kuba Kulturverein in Kooperation mit der Stadt Riedlingen, der evangelischen Kirchengemeinde (Pfarrerin Anne Mielitz) und der katholischen Kirchengemeinde (Sybille Heck).