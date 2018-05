Zum internationalen Frauenfrühstück am Samstag, 2. Juni, lädt der Kuba-Kulturverein in Kooperation mit der Stadt Riedlingen, der evangelischen Kirchengemeinde und der katholischen Kirchengemeinde ein. Beginn ist um 10 Uhr in der Hindenburgstraße 20. Spenden fürs Buffet sind willkommen.

Infos: Adalet Iscan (treffen.frauen@gmail.com) oder bei Sybille Heck, Telefon 07371/ 9296918. Einklappen Ausklappen