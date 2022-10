Internationale Arbeit an der Beruflichen Schule Riedlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Riedlingen - Die Berufliche Schule Riedlingen kann sich wieder einmal freuen: zum zweiten Mal hat die Schule ein etwinning-Qualitätssiegel erhalten. Dieses Mal zu dem Projekt „Designing the school of the future“. Unter der Leitung von Simone Braun konnten die Lehrerinnen Monika Klepsch-Panther und Vera Magino ihre Klassen des Kaufmännischen Berufskolleg I und der zweijährigen Berufsfachschule Hauswirtschaft (1.Jahr) in Projektgruppen an der Schule der Zukunft arbeiten lassen. Die SchülerInnen lernten in den Auftaktveranstaltungen zuerst einmal ihre Gruppenpartner aus Zwolle (Niederlande), Valencia (Spanien) und Linz (Österreich) kennen – natürlich via Videokonferenz. Hierbei mussten gleich einmal die erworbenen Englischkenntnisse angewandt werden. Dann wurden die Gruppen international zusammengestellt und arbeiteten eigenverantwortlich in den Unterrichtsstunden an ihren Ideen. Die Ergebnisse waren dann auch so vielfältig wie die Gruppen. So erarbeiteten sie Präsentationen und Plakate, drehten kleine Filme, schrieben Texte, erstellten Animationen oder gestalteten E-books. Darin zeigten sie ihre Stundenpläne der Zukunft, verbesserte Schulgebäude, leckere Schulmahlzeiten oder auch eine verbesserte Lehrerausbildung. Der Jury gefiel diese Vielfalt und der Ideenreichtum dann so außerordentlich gut, dass sie die Berufliche Schule Riedlingen für das etwinning-Qualitätssiegel auserkor – die am Projekt mitarbeitenden Schülerinnen und Schüler erhalten zudem hochwertige Sachpreise, die Schule zur Unterstützung für weitere etwinning-Projekte zusätzlich noch einen Sachpreis in Höhe von 300 Euro.