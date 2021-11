Innovativer Impuls für die Jugendarbeit

Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt unterstützt das Landesring-Projekt „Mit Philatelie Medienkompetenz fördern“. Der Landesring Süd-West (LRSW) erhält in diesem Rahmen Fördermittel von über 4000 Euro und finanziert damit die Anschaffung von 15 Tablets. Die Tablets konnten im Rahmen des Stamp Camp in Göppingen an die beteiligten Jugendgruppen aus Riedlingen, Hambrücken, Schwäbisch Gmünd, Stuttgart, Gaildorf und Ötisheim leihweise übergeben werden.

Vier Tablets überreichte die Landesring Vorsitzende Michaela Kohlhagen den Jungen Sammlern aus Riedlingen. Die Geräte sollen unter anderem zur Erstellung von Sammlungsübersichten, zu Recherchezwecke und zum Aufbau von Ausstellungssammlungen genutzt werden. Gleich in der ersten Gruppenstunde wurden die neuen Tablets zur Dokumentation von Briefmarken verwendet. Die jungen Sammler suchten Briefmarkennummern und Preise im Michel-Katalog und dokumentierten die Ergebnisse mit den neuen Tablets.

Der LRSW hatte sich im Rahmen des Förderprogramms „ZukunftsMUT“ mit dem Projekt bei der Stiftung beworben. Ziel des Projektes „Mit Philatelie Medienkompetenz fördern“ ist es, mithilfe von philatelistischen Themen Kindern die Möglichkeiten des Internet konkret mittels Nutzung eines Tablets zu vermitteln. Hierbei können Themen direkt in der Gruppenstunde durch Nutzung von Lexika wie Wikipedia vertieft oder auch durch Nutzung philatelistischer Foren erforscht werden.

„Wir freuen uns sehr, dass uns die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt ermöglicht hat, die Tablets anzuschaffen“, freut sich Landesring-Vorsitzende Michaela Kohlhagen. „Wir sind davon überzeugt, dass so der Jugendarbeit in unseren Jugendgruppen ein innovativer Impuls verliehen werden kann.“

Das Förderprogramm „ZukunftMUT“ ist Bestandteil des Aktionsprogramms der Bundesregierung „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“. Insgesamt standen im Rahmen des Förderprogramms 30 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung.