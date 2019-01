Innensanierung von St. Georg rückt näher

Die Innensanierung der St. Georgskirche in Riedlingen rückt näher. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat den Zuschussantrag der Kirchengemeinde bewilligt. Rund eine Million Euro soll die Sanierung kosten, Rottenburg will knapp 500 000 Euro beisteuern. Die Sanierung soll 2020 erfolgen, in dem Jahr ist die Kirche dann mehrere Monate geschlossen. In diesem Rahmen will die Kirchengemeinde auch teilweise einen weiteren Mittelgang etablieren.

Bereits 2017 hat die Kirchengemeinde diese Innensanierung ins Auge gefasst und mit der Diözese deswegen das Gespräch gesucht. Doch bislang ist der Zuschussantrag nicht bewilligt worden. Doch dieser Tage kam die „erfreuliche Nachricht aus Rottenburg“, wie es Pfarrer Walter Stegmann nennt. „Die Baumaßnahme mit Gesamtkosten von 1,004 Millionen Euro ist nun offiziell genehmigt“, schreibt der Pfarrer im Georgsboten. Davon entfallen auf förderfähige Aufwendungen 819 000 Euro, so dass Rottenburg mit einem Zuschussbetrag von 491 000 Euro knapp 50 Prozent der kompletten Sanierungsarbeiten bezuschusst.

Ganzer Kirchenraum

Die Umbauarbeiten umfassen den gesamten Kirchenraum. So soll die Heizung in der Kirche erneuert werden und auch die Elektrik im Kirchenschiff und im Chorraum. „Die entsprecht nicht mehr den Vorschriften“, sagt Stegmann. Zugleich wird die Beleuchtung im Altarraum und in der Taufkapelle erneuert, auch um Energie zu sparen. Die Sanierungsarbeiten sehen auch vor, dass der Decke zu neuem Glanz verholfen wird und dass der Kirchenraum gestrichen wird. Die Kirchengemeinde befürwortet auch einen neuen Glattputz, wie er für eine gotische Kirche passend ist. Dabei wolle man auch das eine oder andere Fresko freilegen, so Stegmann. Doch darüber müssen noch Gespräche geführt werden. Denkmalamt und Diözese sind mit im Boot.

Den Kirchengemeinderäten schwebt zudem eine Neuerung in der Kirche vor, die rund 600 Gläubige fasst. Für Menschen mit Gehbehinderung werde es immer schwieriger einen Platz in der Mitte der sehr langen Bankreihen einzunehmen, so Pfarrer Stegmann. Daher gibt es die Überlegung in der Mitte des Mittelschiffs einen Quergang einzufügen und zudem bei einem Teil der Bankreihen einen weiteren Mittelgang einzufügen. Diese würden dann verkürzt und wären jeweils von zwei Seiten zugänglich. Wie ein „T“ könnten die Gänge in die bisherigen Bankreihen eingefügt werden.

„2019 ist ein Jahr der Planung“, so Stegmann. Er hofft, dass 2020 mit der Umsetzung begonnen werden kann. In der Zeit der Sanierung wäre die Kirche dann mehrere Monate geschlossen – höchstens ein halbes Jahr, sagt der Pfarrer. Idealerweise nach Ostern und vor Weihnachten. Aber die Herausforderung ist es Handwerker für diesen Zeitraum zu finden. Die Maßnahme wird vom Architekturbüro Vogel begleitet.

Auch wenn die Diözese rund die Hälfte der Kosten übernimmt, bleiben an der Gemeinde noch über eine halbe Million Euro hängen. Aber auch die Gemeindemitglieder müssen etwas beisteuern. 80 000 Euro an Spenden müsse man bringen, sagt Stegmann. Er ist zuversichtlich, dass diese Spendensumme – auch durch verschiedene Aktionen – erreicht werden kann.

Viel investiert

Diese Planung ist nun der dritte Schritt der Sanierung der Kirche. Die katholische Kirchengemeinde hat in den vergangenen Jahren eine knappe halbe Million Euro in die Instandhaltung der Gebäude investiert. So wurde 2010 die Kirchenbeleuchtung erneuert, 2012 und 2013 der Glockenturm saniert samt Glockenstuhl und neuer Glocke. 2014 stand eine Elektrik-Erneuerung aufgrund der Brandschutzverordnung in Kirchturm, Dachboden und Sakristei an und 2014 wurden im Gemeindehaus und dem Verwaltungszentrum die Außenfassade erneuert, samt Anstrich.