„Inklusion Leben“ wird fortgesetzt

Unter der Überschrift „Inklusion Leben“ hat die evangelische Kirche Riedlingen/Ertingen 2019 religions-, konfessions- und glaubensübergreifend zu verschiedenen Veranstaltungen eingeladen: im Frühjahr „Leben mit Sehbehinderung und Blindheit“, im Herbst „Leben mit Bewegungseinschränkungen und Lähmung“. Nach einem Jahr coronabedingter Pause findet die Veranstaltungsreihe nun ihre Fortsetzung: Im Juni folgt der dritte und letzte Teil der Reihe mit Angeboten zum Thema: „Leben mit Schwerhörigkeit und Gehörverlust“. Die Auftaktveranstaltung ist ein ökumenischer Abendsegen am Mittwoch, 9. Juni, ab 19.30 Uhr mit Singleiterin Anke Diem.

Die evangelische Kirchengemeinde möchte mit den Angeboten zur Inklusion Begegnungsräume ermöglichen. Menschen, die mit Einschränkungen, welcher Art auch immer leben, sollen die Möglichkeit gerade auch im kirchlichen Raum erhalten, anderen Betroffenen begegnen zu können. Alle seien willkommen, laden die Veranstalter ein – besonders die Menschen, die sich sonst eher „verkriechen“ möchten wegen ihrem Anderssein. Die Veranstaltungsreihe soll gleichzeitig einen Raum öffnen, in dem Mitgefühl und Verständnis für das Leben mit den verschiedenen Behinderungen entwickelt werden kann, für ein respektvolles Miteinander auf Augenhöhe.

„Du bist gesegnet, ein Segen bist Du...“: Mit dieser Zusage wendet sich Anke Diem, Singleiterin für „heilsames Singen“ aus Ummendorf, beim ökumenischen Abendsegen besonders an die Menschen, die schlecht hören und die Angst haben, nicht alles mitzubekommen. Durch die oftmalige Wiederholung der kurzen Lieder habe jede und jeder die Möglichkeit und die Zeit, zu hören, zu verstehen, dabei und mittendrin zu sein. Charakteristisch für diese „Heilsamen Lieder“ seien einfache Texte und Vertonungen, die tiefsinnig, tröstend, fröhlich, heilsam, aufbauend, berührend und segnend wirken könnten, so die Veranstalter. Für heilsames Singen braucht man keine Noten, man kann einfach mitmachen, spielerisch, mit Freude, ohne Leistungsdruck. Falls wegen der Corona-Beschränkungen nicht gesungen werden darf, können die Besucherinnen und Besucher einfach nur mitsummen oder still genießen. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 9. Juni, ab 19.30 Uhr im Garten des Gerhard-Berner-Hauses in Ertingen, Sportplatzweg 4, statt.

Die weiteren Veranstaltungen:

„Der mit den Händen spricht“ – ein inklusiver Vortrag mit Diplom-Sozialpädagoge Ege Karar aus Biberach: Ege Karar selbst ist gehörlos. Er redet mit Gebärdensprache und dies ist seine Muttersprache. Bei diesem Vortrag wird er eine Einführung in die Welt der Gebärdensprache(n) und Einblick in seinen Alltag als gehörloser Betroffener geben, im Beruf, an der Uni und als Familienvater. Dieser Vortrag mit Gebärdensprachendolmetscher findet in Kooperation mit der Katholischen Erwachsenenbildung der Dekanate Biberach und Saulgau statt, und der Seelsorge bei Menschen mit Hörschädigungen in der Region Südwürttemberg. Je nach Corona-Bestimmungen wird der Vortrag eventuell im Garten stattfinden. Falls eine Zoom-Konferenz-Teilnahme geschaltet werden muss, wird der dahinführende Link auf die Homepage der evangelischen Kirchengemeinde Riedlingen gestellt. Termin: Donnerstag, 17. Juni, 19.30 Uhr im Johannes-Zwick-Haus Riedlingen, Goldbronnenweg 1.

„Märchen vom Lebensfaden“ – inklusives Märchenpicknick mit Märchenpädagogin Iris Welte aus Dinkelsbühl: Iris Wehlte versteht es, für die Teilnehmenden eine Erzählstimmung zu schaffen und damit in die Märchenbilderwelt zu entführen. Durch die gleichzeitige Übersetzung der Märchen in Gebärdensprache bekommen diese Märchenzeiten eine „Entschleunigung“. Teilnehmer sollten ein kleines Picknick für sich und eine Picknick-Decke mitbringen. Diese Märchenstunden finden in Kooperation mit der „keb“ statt. Bei starkem Regen (oder Corona-Veränderungen) wird die Veranstaltung abgesagt; tagesaktuelle Anfragen per Telefon. unter 07371/9296895 oder über die Homepage der evangelischen Kirchengemeinde Riedlingen. Termin: im Garten des Gerhard-Berner-Hauses Ertingen; Märchenzeit 1 um 17 Uhr für Familien mit Kindern ab vier Jahren, Märchenzeit 2 um 18.30 Uhr für Jugendliche und Erwachsene.

„Erst in der Nacht kann ich …“ – ökumenischer Musikgottesdienst mit Reinhard und Marita Börner, Musiker-Ehepaar aus Wilhelmsdorf: Reinhard und Marita Börner gestalten diesen Sommerabend–Musikgottesdienst mit ihren konzertant vorgetragenen Liedern von Gott und der Welt. Gitarren- und Harfenklänge mit selbstkomponierten Lebens-Liedern sollen diesem musikalischen Gottesdienst eine besondere Prägung geben. Termin: Sonntag, 27. Juni, 19.30 Uhr im Garten des Gerhard-Berner-Hauses Ertingen.