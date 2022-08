Informationen zum Schulbeginn an der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule

Das neue Schuljahr beginnt am Montag, 12. September, an der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule.

Alle Schülerinnen und Schüler (bis auf die Klassen 1, Grundschulförderklasse und Lerngruppen 5) beginnen am Montag, 12.September, um 8.30 Uhr. Der Unterricht endet am ersten Schultag um 11.50 Uhr.

Der Unterricht nach Stundenplan findet ab Dienstag, 13.September, statt, der Nachmittagsunterricht startet ab der zweiten Schulwoche.

Die Mensa nimmt ihren Betrieb ab 13. September auf. Essen bestellt werden kann wie gewohnt über den MensaMax.

-Die Ganztagesangebote beginnen wir in der ersten Schulwoche in offener Form. Auch dieses startet ab dem 13. September. Am Dienstag, 13. September, werden die Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe 5, um 8.30 Uhr der Aula der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule aufgenommen und begrüßt.

Am Donnerstag, 15. September, findet die Einschulungsfeier für alle Schulanfängerinnen und Schulanfänger in Klasse 1 und der Grundschulförderklasse statt: 1a am 15. September um 8.30 Uhr im Richard-Hohly-Saal in der Schule; 1b am 15. Septemberum 8:30 Uhr im Johannes-Zwick-Haus, Goldbronnenstraße 1; 1c am 15. September um 9.30 Uhr im Richard-Hohly-Saal in der Schule und Grundschulförderklasse am 15. September um 9.30 Uhr im Johannes- Zwick-Haus.