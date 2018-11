Informationen aus erster Hand und in Augenhöhe

Am Donnerstagabend, 22. November, wird es wieder eng zugehen in der Realschule Riedlingen. Denn die Schule lädt wieder zum Aktionstag Berufsorientierung ein. Mehr als 60 Unternehmen werden sich von 17 bis 20 Uhr in der Realschule den künftigen Absolventen präsentieren und jede Menge Interessierter anlocken.

Egal ober Realschüler, Schüler der Gemeinschaftsschule oder angehender Abiturient: Die Frage was nach dem Schulabschluss kommt, will wohl überlegt und eine Entscheidung gut bedacht sein. Um eine gute Entscheidung über die künftige Berufswahl oder ein duales Studium zu fällen, bietet sich der Aktionstag an. Für die Schüler ab der achten Klasse ist es eine Chance, sich umfassend und vor allem aus erster Hand zu informieren. Und sie können erste Kontakte zu den Ansprechpartnern in den Unternehmen knüpfen, sich persönlich vorstellen. Im Erdgeschoss der Realschule werden sich über 60 Unternehmen, Behörden oder Einrichtungen präsentieren und auch ihre Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen. Das Besondere daran: An den Ständen sind häufig auch Auszubildende anzutreffen, die ihren Alterskollegen die Vorzüge, vielleicht aber auch die Nachteile eines Berufs auf Augenhöhe berichten können. Für die Schüler sei daher die Hemmschwelle kleiner, die Firmenvertreter anzusprechen, glaubt Schulleiter Werner Rieber.

Eltern sind mit eingeladen

Der zweite Pluspunkt des Konzepts des Aktionstags an der Realschule ist aus Riebers Sicht, dass auch Eltern an diesem Abend eingeladen sind. Erwachsene stellen andere Fragen, heben andere Aspekte hervor. Vor 26 Jahren fand der erste Aktionstag an der Realschule statt, ab 2007 wurde er in den Abend verlegt, um Eltern die Teilnahme zu ermöglichen. „So sind wir kontinuierlich gewachsen“, sagt der Schulleiter.

Und die Resonanz sei auch nach 26 Jahren immer noch gut, betonen Rieber und auch Lehrer Dietmar Geiselhart, die den Tag organisieren. Sowohl von den Schülern als auch den Ausstellern kommen positive Rückmeldungen.