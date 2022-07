Info-Tag zur Feuerwehrgeschichte

Der fünfte Info-Tag Feuerwehrgeschichte vom Landesfeuerwehrverband fand nach zweijähriger Corona-Pause in Riedlingen im privaten Feuerwehrmuseum von Familie Hübler statt. Regelmäßig veranstaltet der Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V. im Rahmen seines Fachgebietes „Brandschutzgeschichte“ Info-Tage an unterschiedlichen Orten in Baden-Württemberg. Die diesjährige Seminarreihe hatte Riedlingen und das private Feuerwehrmuseum von Hüblers als Ziel. Etwa 60 interessierte Feuerwehrleute und Feuerwehrhistoriker waren der Einladung gefolgt.

Nach der Begrüßung durch Harald Pflüger vom Landesfeuerwehrverband (LFV) und den Informationen zum Ablauf des Tages richtete Bürgermeister Marcus Schafft sein Grußwort der Stadt Riedlingen an die Besucher im Museumsstüble. Er umriss das private Engagement der Familie Hübler mit ihrem Museum und dankte gleichzeitig allen Feuerwehrleuten für die Bereitschaft, sich, überwiegend auf freiwilliger Basis, beim Retten, Löschen und Bergen einzusetzen. BM Schafft ließ es sich nicht nehmen, auf den Fassanstich vom Stadtfest hinzuweisen. Durch die technische Ausstattung des Museumsstübles waren die Grundlagen für Vorträge mit Beamer und Power-Point-Präsentationen gelegt und so konnte die interessante Vortragsreihe starten.

Den Anfang machte Karl Hermann, Vizepräsident a.D. des LFV, zum Thema „Historie der Sondersignale – Blaulicht und Martinhorn“ – anfänglich noch mit Glocken und brennenden Fackeln als Warnsignalen auf den Pferdefuhrwerken, heute mit moderner LED-Technik.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Gasthaus Hirsch startete der zweite Vortrag und die Zuhörerschaft konnte von Sascha Weihs von der Feuerwehr Biberach erfahren, wie die Feuerwehr der Luftwaffe im Dritten Reich aufgebaut wurde, von den Friedens- bis zu den Kriegszeiten. Sascha Weihs hatte dazu eine Fülle an historischem Fotomaterial zusammengetragen.

Günther Hübler erklärte im Anschluss anhand einer Foto-Show die Entstehung seines Feuerwehrmuseums, der sich eine Führung in drei Gruppen durch das Museum anschloss. Es bestand dabei auch die Möglichkeit für Sammler, verschiedene Dinge wie Orden, Abzeichen und Ersttagsbriefe zu tauschen. Nun war Oliver Kubitza vom LFV an der Reihe und referierte zum Thema „175 Jahre freiwillige Feuerwehr“. Die Zuhörerschaft, überwiegend Mitglieder von freiwilligen Feuerwehren oder deren Altersabteilungen, erfuhren viel über die Geschichte des Feuerwehrwesens und warum Manches heute so funktioniert, wie es funktioniert.