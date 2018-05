In Zwiefaltendorf wird „Beschdes Häs“ gekürt

Jedes Jahr an Rosenmontag findet ein lustiges Treiben in Zwiefaltendorf statt. Dabei loben die Bachbahner in Zwiefaltendorf einen Wanderpokal „Beschdes Häs“ aus. Vergangnens Jahr gewann die Mädchengruppe mit dem Motto „Starlight-Express“ den Wanderpokal.

Am Rosenmontag geht es schon morgens um 9.30 Uhr mit dem Fasnetsmarkt vor dem Schloss, auch als Krämermarkt bekannt, los. Dort bieten die Vereine aus dem Dorf allerlei zur Verpflegung an. Aber auch Rauchfleisch, Feueranzünder oder weitere Haushaltsartikel können erworben werden. Im letztem Jahr präsentierte sich ein europäisches Partnerland, die Schweiz mit einem Stand. Hier wurden allerhand typisch schweizerische Produkte angeboten. Auch in diesem Jahr wird wieder ein Partnerland beim Fasnetsmarkt in Zwiefaltendorf seine Spezialitäten präsentieren und verkaufen. Ebenso finden die Kinder viele Spielstände auf dem Markt und wer noch mit ein wenig Glück etwas gewinnen möchte, ist an der Losbude am richtigen Plätzchen.

Pünktlich um 14.01Uhr geht dann der Dorfumzug los. Mit fröhlichen Zuschauern an der Straßenseite präsentieren dann verschiedene Gruppen aus Zwiefaltendorf, darunter auch die Bachbahner und die Emerbeghexen, ihre kreierten Kostüme. Für gute Stimmung am Anfang des Umzuges sorgt die örtliche Musikkapelle. Zum Dorfumzug gehört natürlich – wie könnte es auch anders sein – das traditionelle „Bachbahnen“ in der Zwiefalter Aach mit dem historischen Holzschlitten, dazu. Neu wird sein, dass alle Neumitglieder des Narrenvereins an diesem Tag getauft werden. Zuerst müssen sie bei einer Aufnahmeprüfung ihr Wissen unter Beweis setzen, anschließend werden die Neulinge traditionell mit Aach-Wasser übergossen und sind somit ein offizielles Mitglied.

Auch die Kleinen kommen nicht zu kurz. Sie können sich anschließend beim Kinderball vergnügen. Während die Eltern bei Kaffee und Kuchen die schönen Kostüme bestaunen, können sich die Kinder mit Hilfe verschiedener Spiele auf der Bühne ausgiebig austoben.

Am Ende des Tages wird der Wanderpokal „Beschdes Häs“ wieder an die kreativste Gruppe vergeben. Hierzu werden alle am Dorfumzug teilnehmenden Gruppen durch eine Fachjury bewertet. Außerdem erhält jeder Besucher des Kinderballs einen Stimmzettel, auf dem er für das beste Kostüm abstimmen kann. Am Ende des Tages wird der Gewinner des Wanderpokals gekürt.