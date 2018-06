In Schlangenlinien mit dem Rad unterwegs

Polizisten haben einen Radfahrer am Donnerstag in Riedlingen gestoppt, der alkoholisiert unterwegs war. Der Mann war in Schlangenlinien unterwegs und hat so die Aufmerksamkeit der Polizeibeamten auf sich gezogen.

Gegen 21.30 Uhr fuhr der Radfahrer in der Zwiefalter Straße, wo ihn die Beamten stoppten und auf Alkohol kontrollierten. Der Verdacht, dass der betrunken war, bestätigte sich im Test. Der 34-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo ihm ein Arzt Blut abnahm. Der Mann muss, sollte das Ergebnis aus dem Labor einen hohen Alkoholwert bestätigen, mit Konsequenzen rechnen.

Die Polizei weist darauf hin, dass auch Radfahrer ab einem Alkoholpegel von 1,6 Promille als absolut fahruntüchtig gelten. Unterhalb dieser Grenze müssen noch weitere Umstände wie das Fahren von Schlangenlinien oder andere Ausfallerscheinungen hinzukommen, dann spricht die Polizei von relativer Fahruntüchtigkeit. Doch bereits ab 0,3 Promille schätzen Radfahrer Entfernung und Geschwindigkeit falsch ein, so die Polizei. Dies kann dann zu gefährlichen Situationen und schweren Unfällen führen.