In Riedlingen geht das Theaterschiff auf die Reise

„Donaustrand und Meeresrauschen“ heißt das neue Theaterstück, das in der Donaustadt Riedlingen vom 29. Juni bis 10. Juli uraufgeführt wird. Bürger und Bürgerinnen aus Riedlingen wagen sich an ein geschichtliches Thema, das sich so in Riedlingen und anderswo zugetragen hat oder zugetragen haben könnte. An dem Schauspielort unterhalb der Neuen Markthalle lädt die Bühne mit gestaltetem Segel am Donauufer zur Abfahrt ein.

Wer sich unter dem Titel „Donaustrand und Meeresrauschen“ eine Handlung mit Urlaubsfeeling und Erholungscharakter vorstellt, wird eines Besseren belehrt. Vielmehr hat das Theaterstück einen historischen Hintergrund, der heute aktueller denn je ist. Der Zuschauer wird von der Schauspielcrew aufgefordert mit auszuwandern. Und zwar quer durch die Jahrhunderte. Die deutsche Geschichte ist durchzogen von Zeiten, die geprägt sind von Einwanderung und Zeiten, die von starken Auswanderungszügen erzählen. „Wanderungen sind ganz normal“, erklärt der Kapitän zu Beginn des Theaterstücks. Sie gehören zum Menschen, seit es ihn gibt. Die Gründe sind heute die gleichen wie vor hundert, fünfhundert oder fünftausend Jahren. Kriege, Glaubensunterschiede, Hunger, Rassismus, Katastrophen, Militär, Unterdrückung. Pure Not veranlasst die Menschen der Heimat den Rücken zu kehren. Die Sehnsucht nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Und die Träume von einem selbstbestimmten Leben.

Allein zwischen 1849 und 1855 wanderten 70 000 Württemberger aus. Von 1830 bis 1974 sind es 12 Millionen Menschen, die voller Erwartungen, mit ihrer Sehnsucht und immer mit Hoffnung nach einer besseren Welt in die Ferne ziehen. Auch in und um Riedlingen herum hat der Autor Peter Höfermayer solche Geschichten gefunden. Skurrile, komische, tragische und solche mit gutem Ende. Das Ergebnis ist ein Theaterstück, das zum Nachdenken, aber auch zum Schmunzeln an der ein oder anderen Stelle einlädt.

Bereits nach den erfolgreichen Theatersommern 2016 und 2017 hat sich ein ehrenamtliches Team gebildet, das sich zusammen mit den Profis vom Theater Lindenhof aus Melchingen auf die Suche nach einem neuen Thema gemacht hat. Viele haben dazu beigetragen, Geschichten aus der Region zu finden, darunter der langjährige Museumsleiter Winfried Assfalg und die Stadtarchivarin Stefanie Hafner. Aus einer Sammlung von ganz vielen interessanten historischen Begebenheiten hat sich ein ganz ernstes Thema durchgesetzt. „Theater muss nicht immer lustig sein“, sagt Andrea Traub vom ehrenamtlichen Organisationsteam, „es darf den Zuschauer ruhig nachdenklich stimmen und aufrütteln“. „Selbst so manchem Schauspieler ist durch das Hineinversetzen in seine Rolle, die Ernsthaftigkeit des Spiels klar geworden“.

Bei der Stadt Riedlingen, dem Veranstalter des Riedlinger Theatersommers, sind die Ehrenamtlichen mit dem Theaterstück auf breite Zustimmung gestoßen. Die Stadt Riedlingen ist mit dem Theater Lindenhof bereits 2016 eine Kooperation eingegangen, die der Stadt ein Theaterstück mit Riedlinger Bürger und kulturelle Veranstaltungen in Riedlingen zusichert. Der Autor Peter Höfermayer hat in 30 kleinen Szenen bewegte Geschichten aus Riedlingen verarbeitet. Die Regie führt er zusammen mit Carola Schwelien. Für Bühne und Kostüm ist Ilona Lenk verantwortlich. Der musikalische Leiter Wolfram Karrer hat eigene Stücke für die Aufführungen komponiert. Er hat sie mit Musikanten aus der Stadtkapelle sowie der Schauspielerschar und Chorsängern eingeübt. Für die Technik sorgt Ralf Wenzel.

Die Theateraufführungen finden im Freien statt, direkt neben der Neuen Markhalle an der Donau in Riedlingen. Die Sitzplätze sind nicht überdacht. Die Zuschauer sollten sich entsprechend den Wettervorhersagen darauf einstellen. Die Abendkasse öffnet jeweils um 18.30 Uhr, Vorstellungsbeginn ist um 20.30 Uhr.

Premiere ist am Mittwoch, 29. Juni. Weitere Aufführungen sind am 1. Juli, 3. Juli, 7. Juli, 8. Juli und 9. Juli. Tickets kosten an der Abendkasse 22 Euro, ermäßigt 16 Euro. Im Vorverkauf sind Karten beim Cafe Reinke in Riedlingen und an der Tankstelle Autohaus Schlegel in Riedlingen zu erwerben. Weitere Infos auch unter www.theater-lindenhof/karten.de.