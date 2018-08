In einem friedlichen Land zu leben, ist ein Privileg

Es gibt Menschen, die kennt man dem Namen nach. Weil sie ein Amt bekleiden, ehrenamtlich engagiert sind oder weil sie einfach in der Öffentlichkeit stehen. Und manche von ihnen würde man gerne ein bisschen näher kennenlernen. In der Serie der Schwäbischen Zeitung Riedlingen stellen wir Menschen aus dem Verbreitungsgebiet Fragen, die nichts mit ihren Beruf oder ihrer Tätigkeit zu tun haben. Heute stellt sich Stefan Kuc von der Riedlinger Stadtverwaltung den Fragen der Schwäbischen Zeitung. Der 42-Jährige ist außerdem Feuerwehrkommandant.

Was war Ihr Berufswunsch als Kind?

Als Kind wollte ich mal Pilot werden. Die Vorstellung einen Polizeihubschrauber fliegen zu können, fand ich sehr interessant. Nachdem ich dann aber als Jugendlicher eine Brille brauchte, hat sich der Wunsch irgendwann zerschlagen.

Welches Ereignis hat Sie am meisten beeindruckt?

Die absolut beeindruckensten Ereignisse in meinem Leben, waren auf jeden Fall die Geburten meiner Kinder. Unbeschreiblich!!!

In welcher Epoche würden Sie gerne leben?

Jede Epoche hatte ihre Reize, Vor- und Nachteile. Früher war sicher vieles anders, aber war es auch wirklich besser? In einer Epoche und in einem Land zu leben in dem Frieden und Wohlstand herrscht, ist doch ein tolles Privileg. Deshalb lebe ich im Hier und Heute ganz gerne!

Wann haben Sie sich zum letzten Mal so richtig gefreut?

Als ich am letzten Wochenende mit meiner Familie eine lustige Fernsehsendung angeschaut habe und wir alle so herzhaft gelacht haben, bis Tränen kamen.

Welches Buch liegt auf Ihrem Nachttisch?

Gar keins. Ich muss gestehen, dass ich schon sehr lange kein Buch mehr gelesen habe. Meine Lektüre zu Hause beschränkt sich eigentlich auf Feuerwehr-Fachzeitschriften.

Welchen Film können Sie immer wieder anschauen?

Den Film „Notting Hill“ mit Julia Roberts und Hugh Grant mag ich ganz gerne. Vielleicht auch weil ich vor Jahren mit meiner Frau auch in diesem Stadtteil von London war.

Verraten Sie uns Ihren Lieblingsplatz? Und warum sind Sie gerne dort?

Ich bin zwar gerne in der Feuerwehr oder mit der Feuerwehr unterwegs, aber mein Lieblingsplatz ist definitiv zu Hause. Hier kann ich entspannen, tun und lassen, was ich will.

Wem würden Sie gerne mal so richtig die Meinung sagen?

Niemand speziellem, da ich ja eher ein ruhiger friedliebender Mensch bin. Aber Personen, die nur an sich und ihren eigenen Vorteil denken, dafür andere ausnutzen und hintergehen, die machen mich richtig sauer.

Was möchten Sie in Ihrem Leben unbedingt noch machen?

Wünsche habe ich noch einige, ob was daraus wird, ob was wegfällt oder ob andere dazu kommen, kann ich nicht sagen. Ich meine alles hat seine Zeit, wobei ich natürlich weiß, dass man nichts auf die lange Bank schieben sollte.

Wenn Sie einen Tag lang jemand anders sein könnten, wären Sie …

Ich selbst, aber vielleicht nochmal 25 Jahre jünger, das wäre spannend.