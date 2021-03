In diesen drei Gemeinden hatten die Wahlhelfer einen langen Tag

Auch in Baden-Württemberg wurden alle Impfungen mit Astrazeneca mit sofortiger Wirkung gestoppt. Das teilte das Gesundheitsministerium am Montag in Stuttgart mit.. "Der Gesundheitsschutz der Menschen steht über allem", sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne). Alle mit diesem Impfstoff geplanten Termine würden abgesagt, auch jene für die Zweitimpfungen.

Die Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca werden in Deutschland mit sofortiger Wirkung vorsorglich ausgesetzt.