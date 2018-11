In der Weihnachtsbäckerei...

Der Duft nach Plätzchen wies den Weg. Plätzchen heißen ja bekanntlich Bredla im Schwäbischen. Eine Backaktion der Schwäbischen Zeitung für diese Bredla lockte etwa 50 Kinder ab drei Jahren am Samstagvormittag in die Räume des Ambulanten Wohnens des ZfP Südwürttemberg am Weibermarkt in Riedlingen. Stündlich wechselte die Besetzung in der Backstube. Immer zehn Backkünstler durften drei kleine Bleche mit „Ausstecherle“ bestücken.

Die jungen Damen von Schwäbisch Media und auch einige Mütter assistierten dabei. Im zweiten Jahr war die Schwäbische Zeitung im Rahmen der Aktion „Die Welt mit Kinderaugen“ Gastgeber, einer Aktion die von der Kreissparkasse Biberach, der e.wa riss und „nic -natürlich spielen“ aus Laupheim untersützt wird.

Die erste Backstubenbesetzung sitzt um Punkt 9 Uhr sehr andächtig und konzentriert um den Tisch. Schließlich gilt es daheim vorzeigbare Produkte herzustellen. Aber in einem so perfekt hergerichteten Ambiente kann ja nichts schief gehen. Lena, Marie, Leon, Levik, Pius und wie sie alle heißen, genossen die produktive Stunde sichtlich.

Nicht fehlen durfte die mit Namen versehene Bäckermütze. Und natürlich eine Schürze. Auf dem Tisch war alles en miniature hergerichtet. Kleine Backbleche, ein Miniwellholz und winzige Förmchen. Das Verzierwerk wartete auf seinen Einsatz. Bredla sollen nicht nur gut schmecken, sondern auch gut aussehen. Die kleinen Back-öfen aus der Puppenküche gefallen auch den Müttern: „So hatte ich früher auch einen.“ Den Teig lieferte vorgefertigt und portioniert Bäckerei Traub. Sie belohnte die Kinder auch noch mit einer Tasse plus Gutschein für ein Warmgetränk samt Butterbrezel.

Die beiden Dreijährigen Henry und Lotti passten mit Mamas Beistand auf, dass der Teig beim Auswellen weder zu dick blieb, noch zu dünn wurde. Schließlich ist noch kein Bäckermeister ist vom Himmel gefallen.

Leon wartete ungeduldig vor dem Backofen. „Es dauert noch zwei Minuten“, sagte er ganz aufgeregt. Mit Eifer und äußerster Konzentration wurde das fertige Backwerk verziert. Zum Glück bremsten die anwesenden Mamas ein wenig. Ansonsten hätten die Kinder ihre kleinen Kunstwerke hoffnungslos mit Glasur und Zuckerwerk überfrachtet. Die rosa Herzchen waren aber auch zu schön! Die achtjährige Lena machte das sehr gut, sie scheint geübt zu sein: „Daheim backe ich auch mit meiner Mama!“ Alle Kinder nahmen stolz eine kleine Schale, gefüllt mit selbst gemachtem Backwerk mit. „Das Schlecken an der Glasur hat mir am besten gefallen“, sagte ein kleiner Blondschopf beim Hinausgehen.