Ertränkter Hund: Peta setzt 1000 Euro Belohnung aus

1000 Euro Belohnung bietet die Tierschutzorganisation Peta für Hinweise, die im Fall des in der Donau bei Riedlingen ertränkten Hundes dazu beitragen, den Täter zu ermitteln.

Das gibt Peta in einer Pressemitteilung bekannt. Währenddessen sind bei der Polizei bereits einige Hinweise eingegangen, denen die Ermittler nun nachgehen.

Kadaver geborgen

Eine Zeugin hatte am Donnerstag gegen 8.45 Uhr den Hund in der Donau entdeckt. Das tote Tier befand sich im Bereich des Gemeindeverbindungswegs zwischen Kläranlage Riedlingen und Daugendorf. Sie verständigte die Polizei Riedlingen, die gemeinsam mit der Feuerwehr Riedlingen den Kadaver mit einem Schlauchboot bargen. Der Hund – laut Polizei vermutlich ein American Staffordshire Terrier – trug eine Leine, an der ein etwa fünf Kilogramm schwerer Stein befestigt war.

Wer den Hund womöglich ertränkt hat, muss schnellstmöglich aufgeklärt werden. Monic Moll von Peta

„Dieser Fall ist besonders grausam und schockierend“, sagt Monic Moll, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta. „Der Hund hatte keinerlei Möglichkeit, sich aus dem Fluss zu retten, wenn er zu diesem Zeitpunkt noch gelebt hat. Wer den Hund womöglich ertränkt hat, muss schnellstmöglich aufgeklärt werden.“ Und mehr noch: Fachleute aus der Psychologie und Justiz seien sich mittlerweile einig, dass Vergehen an Tieren vermehrt Aufmerksamkeit verlangen, so die Tierschutzorganisation. „Wer Tiere quält, schreckt möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten an Menschen zurück“, zieht Moll die Verbindung.

1000 Euro für Hinweise

„Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt“, betont Peta und verweist Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes. Demnach ist es verboten, einem Wirbeltier „ohne vernünftigen Grund“ zu töten oder „erheblische Schmerzen und Leiden“ zuzufügen. Die Straftat kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. Peta setze deshalb regelmäßig Belohnungen in Fällen von misshandelten oder ausgesetzten Tieren aus. Auch für die grausame Tötung des Hundes bietet die Tierrrechtsorganisation 1000 Euro für Hinweise, die bei der Ermittlung der Tatverantwortlichen zu helfen.

Im Polizeirevier Riedlingen seien in der Zwischenzeit bereits einige Hinweise eingegangen, berichtet Wolfgang Jürgens, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ulm, auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung Riedlingen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.