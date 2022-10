In Backhaus bricht Feuer aus

Die Feuerwehr wurde wurde am Freitagmorgen kurz vor 7.30 Uhr wegen des Brans in einer Hütte in Neufra alarmiert. Kurze Zeit davor war dort ein Holzbackofen angefeuert worden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde festgestellt, dass sich ein Feuer im Dachstuhl unterhalb der Dacheindeckung ausbreitete. Es wurde die Dachhaut geöffnet, so konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Über die Drehleiter wurde die Dacheindeckung im Brandbereich vollständig entfernt. Um alle Glutnester zu löschen, musste ein Teil der Dachisolierung entfernt werden. Vor allem um den Kaminbereich, wo das Feuer vermutlich ausgebrochen war, mussten Nachlöscharbeiten durchgeführt werden.