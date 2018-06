Im Urlaub in den Gemeinderat

Jürgen Anliker wird für die CDU als Nachrücker für den ausgeschiedenen Thomas Günzel in den Gemeinderat einziehen. Er werde das Mandat annehmen, sagt Anliker, auch wenn der Jurist in Düsseldorf arbeitet. Das hat er gegenüber der SZ bestätigt.

Seit rund zwei Jahren ist Jürgen Anliker in einer Kanzlei in Düsseldorf beschäftigt, wo er sich vornehmlich um Steuerstrafrechtsfälle kümmert. Dennoch wird er das Gemeinderatsmandat in Riedlingen annehmen. „Ich kann zu den Sitzungen da sein“, sagt er. An Sitzungstagen werde er Urlaub nehmen, sagt der Jurist. Das hat er auch gegenüber dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Jörg Boßler bestätigt. „Ich freue mich schon, sonst hätte ich mich nicht auf die Liste setzen lassen.“

Auch wenn sein Arbeitsplatz in Düsseldorf sei, so sei er doch sehr häufig in Riedlingen. In vier Stunden rauscht der ICE von der Rheinmetropole bis nach Ulm und – dann „wirds holpriger“, so Anliker – noch eine Stunde bis Riedlingen. So versieht der Riedlinger, dessen Mutter in der Donaustadt wohnt, auch noch Orgeldienst in Hayingen. Der Lebensmittelpunkt sei immer noch in Riedlingen.

Dass er, wenn er in Düsseldorf arbeitet, nicht als Gemeinderat hier präsent ist und damit auch die Debatten und Themen in Riedlingen nicht kennt und auch nicht aufgreifen kann – diese Sorge hat Anliker nicht. Er sei gut in Riedlingen vernetzt, meint er. Anliker ist seit 30 Jahren Mitglied der CDU. Von 2008 an war er acht Jahre lang Schatzmeister des CDU-Stadtverbands.

Anliker wurde 1967 geboren und hat in Konstanz Jura studiert. Nach seinem Referendariat am Landgericht Ravensburg wurde er 2000 als Rechtsanwalt zugelassen. Seither ist er auf dem Gebiet des Steuer- und Bilanzrechts tätigt. 2013 hat er das Steuerberatungsexamen des Bayerischen Finanzministeriums abgelegt. Im Gemeinderat will er sein Fachwissen einbringen, aber sich sonst um die Themenschwerpunkte kümmern, die man in der Fraktion abspricht.

Anliker folgt auf Thomas Günzel, der um das Ausscheiden aus dem Gemeinderat aus gesundheitlichen Gründen gebeten hat. Günzel war erst im Juli des vergangenen Jahres als Nachrücker für Armin Schneider als Gemeinderat verpflichtet worden.

Wied studiert in Wien

Anliker ist nicht der einzige Gemeinderat, dessen Betätigungsfelds weit von Riedlingen entfernt ist. Ebenfalls in der CDU-Fraktion ist ein weiterer „Globetrotter“, der zum Teil auch lange Anfahrtswege auf sich nimmt: Mario Wied studiert in Wien und hat dementsprechend zu Studienzeiten eine noch längere Anreise zu Gemeinderatssitzungen.