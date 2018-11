Im Kino darf aus vollem Herzen geträllert werden

„Sing mit“ heißt es am Freitag, 16. November, im Lichtspielhaus Riedlingen. Ab 20.30 Uhr gibt es Perlen des deutschen Schlagers und englischsprachige Pop-Hits, die jeder im Ohr hat. Mit Live-Musikbegleitung und Moderation von Friedemann Benner und rhythmischer Unterstützung durch Ralf Breimayer können auch ungeübte Sänger aus vollem Herzen trällern. Die Texte werden auf der Großbildleinwand angezeigt.

„Singen befreit und macht glücklich“, weiß Benner. „Sing mit“ soll am Freitag allen Teilnehmern einen freudvollen Abend bescheren. Es ist ein Projekt, das Friedemann Benner schon länger mit sich herumträgt. „Die Idee dazu hatte ich schon vor einigen Jahren, allerdings nie die Zeit dazu“, sagt der Musiker. Zwischenzeitlich habe eine Dame aus Hamburg einen ähnlichen Gedanken und Erfolg damit.

Seit Benner in Riedlingen wohnt, konnte der Gedanke, mit Menschen gemeinsam Ohrwürmer zu singen, reifen und Gestalt annehmen. Am kommenden Freitag darf im Saal des Lichtspielhauses inständig und lautstark gesungen werden. Das habe nichts mit Chorgesang zu tun, sagt Benner. Jeder singt, wie er mag. Wer textsicher ist, singt lauter, weniger sichere singen automatisch leiser. Und beim schummrigen Licht im Kino können auch ungeübte Sänger ihre Scheu überwinden. Der Saal soll zur Bühne werden, das gemeinsame Singen zum euphorischen Erlebnis.

Zwischen 30 und 35 Lieder hat der Musiker ausgewählt. Dabei sind Schlager wie „So schön, schön war die Zeit“ von Freddy Quinn, Lieder von Reinhard Mey, Marius Müller Westernhagen und Marianne Rosenberg. Aber auch Pop-Songs wie „California Dreaming“ oder „It never rains in California“ will Benner mit dem Publikum gemeinsam singen. „Es müssen Nummern sein, die funktionieren“, sagt er. Dazu gehört unter anderem auch „Rote Lippen soll man küssen“. Die Texte werden auf der Kinoleinwand eingeblendet werden. Live-Begleitung liefern Friedemann Benner mit Piano oder Gitarre und Ralf Breymaier beschert die richtige Rhythmik.