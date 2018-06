„Ihr seid echte Experten“

Es ist kaum zu glauben. Die 18 Schüler der 3a, die eben noch in der Pause erzählt, gespielt, gelacht haben, sind nun ganz still. Mit erwartungsfrohen Augen sehen sie die etwas anderen Besucher an, die nun ins Klassenzimmer kommen. Denn heute ist ein etwas anderer Unterricht angesagt: Der Gole mit Gefolge ist in der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule zu Gast und testet das Fasnets-Wissen der Schüler.

„Kennt ihr die Masken?“, fragt Frank Steinhart. Sogleich schnellen Finger nach oben. „Der Gole“, ruft einer. Der nächste erkennt die Boppele. Das nächste Kind scheint etwas aufgeregt. „Der Frosch“, kommt es von ihm. Doch eigentlich meint er den Storch, der mit seiner schweren Maske nur wenige Meter von ihm entfernt steht. Oder meinte er gar Frank Steinhart, der in der grünen Kluft des Zunftrats mit blinkenden Orden im Klassenzimmer steht? „Nein“, weiß es ein Mädchen besser, das sich in der Riedlinger Fasnet auch in den inoffiziellen Begriffen auszukennen scheint: Er sei ein „Winkseggel“, meint sie. Was Steinhart lachend den anderen Kindern erklärt: Die Zunfträte werden auch so genannt, weil sie auf Umzügen immer winken.

Wie in der Schule so üblich, haben die sieben Riedlinger Narren, die sich alsbald der Masken entledigten, auch ein Arbeitsheft mitgebracht mit jeder Menge Aufgaben darin. Still und konzentriert malen die Schülerinnen und Schüler den Gole aus. Immer wieder fliegt der Blick nach vorne zum „Model“ – der Gole hat sich dort aufgestellt. Später füllen sie bravourös einen Lückentext aus, den sie nacheinander vorlesen. Und auch Beschreibungen zu weiteren Masken können die meisten fehlerfrei im Heft eintragen.

Seit 2005 geht die Gole-Zunft in die Riedlinger Schulen, erzählt Frank Steinhart, um den Schülern die Fasnet und die Tradition nahe zu bringen. Sowohl in der JCS als auch in der St. Gerhard-Förderschule werden die Drittkässler besucht. „Wir wollen nicht missionieren oder jemanden zur Fasnet bekehren“, so Steinhart. Aber die Schulen waren offen für das Thema, auch weil in der dritten Klasse das Thema „Brauchtum“ behandelt wird.

Auch Riedlingens neuer Rektor Markus Bichler sitzt auf einem der Kinderstühle und genießt den Narrenunterricht als Schüler. Er musste „nachsitzen“, denn einen Tag zuvor hat er durch einen andern Termin die Hälfte verpasst. Nun wird der Narrenunterricht komplettiert, damit er fit ist für die Riedlinger Fasnet.

Seine Schüler in der 3a sind schon fit. „Ihr seid echte Experten“, lobt Steinhart. Denn auf die Fragen und Aufgaben erhält er immer gute Antworten. Und sogar mehr als das: Die kleinen Fasnets-Könner haben auch die eine oder andere knifflige Frage an den Narren-Lehrer: „Wieso ist der Gole heute schon gekommen, obwohl er doch erst morgen Abend beim Gole-Raus für die Fasnet ’rausgeholt wird?“, fragt einer von der letzten Reihe. Steinhart nickt, grübelt kurz und hat dann noch eine Antwort parat: Nur für die Schüler sei er heute das kurze Stück vom Kaplaneihaus zur Schule gelaufen, aber nach dem Unterricht geht es sofort wieder zurück.

Fehler bemerkt

Auch beim Doppelgesicht lassen sich die Schüler nicht hinters Licht führen. Welches Gesicht denn vorne sei – Mann oder Frau?, so Steinhart. Natürlich der Mann, das sehe man an der Armstellung, so ein Schüler. Weil der Ellbogen nach hinten abgewinkelt sei. Echte Experten eben.

Und weil die Kinder so genau hinschauen, entdecken sie sogar noch einen Fehler im Arbeitsmaterial: Auf einem Gole-Bild hat sich beim Wappen ein kleiner Fehler eingeschlichen – die Arme auf dem Wappen sind dort parallel gezeichnet. Völlig falsch natürlich, die Arme auf dem Wappen sind gespreizt. Selbst den Narren war das noch nicht aufgefallen. „Ihr seid super gut“, lobt denn auch Steinhart.

Und dass sie auch beim Gole-Lied schon die ersten beiden Strophen fast auswendig können, hat die Lehrmeister dann endgültig überzeugt: Diese Schüler sind fit für die Fasnet. Test bestanden.

Dass die Kinder der 3a das Gole-Lied schon gut können, hören Sie im Tonvideo unter

www.schwaebische.de/Gole-Lied

Weitere Bilder vom Narrenunterricht finden Sie unter

www.schwaebische.de

Riedlingen (sz) - Sieben Masken- und Hästräger der Narrenzunft Gole waren bei der 3a der Joseph-Christian-Schule zu Gast. Und di Riedlingen (sz) - Sieben Masken- und Hästräger der Narrenzunft Gole waren bei der 3a der Joseph-Christian-Schule zu Gast. Und di Riedlingen (sz) - Sieben Masken- und Hästräger der Narrenzunft Gole waren bei der 3a der Joseph-Christian-Schule zu Gast. Und di Riedlingen (sz) - Sieben Masken- und Hästräger der Narrenzunft Gole waren bei der 3a der Joseph-Christian-Schule zu Gast. Und di Riedlingen (sz) - Sieben Masken- und Hästräger der Narrenzunft Gole waren bei der 3a der Joseph-Christian-Schule zu Gast. Und di Riedlingen (sz) - Sieben Masken- und Hästräger der Narrenzunft Gole waren bei der 3a der Joseph-Christian-Schule zu Gast. Und di Kleine Hilfe: Tanja Lauinger hilft Schülern der 3a beim Narrenunterricht. Riedlingen (sz) - Sieben Masken- und Hästräger der Narrenzunft Gole waren bei der 3a der Joseph-Christian-Schule zu Gast. Und di Riedlingen (sz) - Sieben Masken- und Hästräger der Narrenzunft Gole waren bei der 3a der Joseph-Christian-Schule zu Gast. Und di 1 von 1