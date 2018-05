IHK stellt Standortanalyse vor

Was gefällt den regionalen Unternehmen an ihrem Standort und wo sehen sie noch Verbesserungsbedarf? Dieser Frage ist die Industrie- und Handelskammer Ulm zum dritten Mal seit 2007 mit einer groß angelegten Umfrage unter ihren Mitgliedern nachgegangen. Die Firmen konnten zu 27 Standortfaktoren angeben, wie wichtig ihnen das Thema ist und wie zufrieden sie mit der aktuellen Situation sind. Am Montag, 14. Mai, werden die Umfrageergebnisse für Riedlingen ab 18 im Rathaus der Öffentlichkeit vorgestellt. An diesem Abend soll auch gemeinsam mit Unternehmen und den politischen Entscheidungsträgern vor Ort auch Konsequenzen aus den Umfrageergebnissen diskutiert werden.