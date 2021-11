Ideenreich, engagiert und nominiert

Wer wird Landwirtin oder Landwirt des Jahres 2021? Am 9. November ist es so weit – im Rahmen der Galaveranstaltung „Nacht der Landwirtschaft“ vergibt agrarheute, die führende Informationsquelle zur deutschen Landwirtschaft aus dem Hause dlv Deutscher Landwirtschaftsverlag, in Berlin diese Auszeichnung. 30 Landwirtinnen und Landwirte stehen in zehn Kategorien im Finale des CeresAward. Eine davon ist Uschi Gorzelany, die in Hayingen einen Biohof führt und gemeinsam mit ihrem Mann Stefan Knab und den beiden Töchtern in Bechingen wohnt.

Der neue Legehennenstall von Uschi Gorzelany ist schon bei der Anfahrt über die Landstraße sichtbar. Dort, wo andere Urlaub machen, bewirtschaftet sie ihren Biobetrieb. Die junge Landwirtin setzt auf Vielfalt. Ackerbau, Mutterkuhhaltung, Biogemüse und 3000 Biolegehennen sollen das Einkommensrisiko verteilen. Die Biohühner fühlen sich wohl. Sie gackern draußen unter frisch gepflanzten Pappeln und scharren auf der grünen Wiese. „Die hohe Leistung der Legehennen kommt durch mein Management.“, sagt die Landwirtin. Transparenz gehört zu ihrem Konzept. Besucher können die Hühner durch eine Glasscheibe beobachten, bevor sie frische Bioeier im Hofladen kaufen.

Gorzelany ist in der Kategorie Unternehmerin für den mit 10 000 Euro dotierten CeresAward qualifiziert – der höchsten Auszeichnung in der Landwirtschaft. Vergeben wird der Award von agrarheute. Neben dem Gesamtsieger, dem Landwirt des Jahres, werden Sieger in den zehn Einzelkategorien Ackerbauer, Energielandwirt, Biolandwirt, Junglandwirt, Rinderhalter, Schweinehalter, Geflügelhalter, Manager, Unternehmerin und Geschäftsidee ausgezeichnet. Entscheidend für die Teilnahme waren nicht Höchstleistungen auf dem Feld oder im Stall, sondern beste wirtschaftliche Ergebnisse bei gleichzeitiger Berücksichtigung bäuerlicher Unternehmertugenden wie Mut, Ideenreichtum und Verantwortungsbewusstsein für Mensch, Tier und Natur. Anschließend hat die Jury anhand eines umfangreichen Bewertungssystems aus mehreren Hundert Bewerbungen die 30 Finalisten – drei in jeder Kategorie – ermittelt und auf ihren Höfen beurteilt.

Die Vielfalt der Landwirtschaft ist groß und dementsprechend unterschiedlich sind die Betriebe, die die Juroren in diesem Jahr im Rahmen ihrer Stippvisite auf den Höfen kennengelernt haben. Aber eines ist überall gleich: die Landwirtinnen und Landwirte im Finale des CeresAward zeichnen sich durch Ideenreichtum und ein riesiges Engagement für Mensch, Tier und Natur aus.

Wie Simon Michel-Berger, Chefredakteur von agrarheute, betont, „ist es uns in diesem Jahr besonders schwergefallen, wer Landwirtin oder Landwirt des Jahres wird. Die Betriebe sind top aufgestellt und bringen beeindruckende Leistungen für Umweltschutz und Gesellschaft. Es macht Spaß, in einer solch innovativen Branche zu arbeiten“. Michel-Berger weist darauf hin, dass die Anforderungen, die heutzutage an die Landwirtschaft gestellt werden, gewaltig sind. „diese Landwirtinnen und Landwirte packen aber an, stecken den Kopf nicht in den Sand und bringen auf schwierigen Wegen dennoch Großes hervor“, beschreibt Michel-Berger seine Erfahrung von der Ceres-Tour zu den Betrieben. Zehn Jurorenteams besuchten und beurteilten die Finalisten im Laufe der vergangenen Monate auf ihren Höfen. Zusammengesetzt sind die Jurorenteams aus je einem agrarheute-Fachredakteur, einem Repräsentanten eines Fachverbandes sowie einem Vertreter des jeweiligen Kategoriesponsors.

Das Geheimnis, wer Gewinner in jeder Kategorie und wer Landwirt oder Landwirtin des Jahres wird, wird auf der Gala „Nacht der Landwirtschaft“ am 9. November im Zoopalast in Berlin gelüftet: Hier werden die zehn Sieger der Kategorien und anschließend aus ihrem Kreis der Landwirt oder die Landwirtin des Jahres gekürt.