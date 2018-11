Ideen sollen in Konzept gegossen werden

In der Gemeinderatssitzung ist Zwischenbilanz der Riedlinger Bewerbung um eine Gartenschau präsentiert worden. Viele Ideen sind eingegangen, auch die Teilorte wurden einbezogen, wie Johann Senner vom Planungsbüro berichtete. Nach bisherigen Vorstellungen soll sich die Gartenschau thematisch am „blauen Band“ der Flüsse in Riedlingen orientieren. Bis Ende des nächsten Jahres muss die Bewerbung abgegeben werden. Die hat ihren Preis: Der Planansatz für die Bewerbung lag zunächst bei 70 000 Euro für die beiden zwei Jahre, nun wurde er auf 110 000 Euro erhöht. Bei zwei Enthaltungen stimmte der Rat zu.

Johann Senner und Regine Guglielmo vom Büro Planstatt blickten auf die Aktivitäten zurück. Im Oktober 2017 hat das Büro den Auftrag erhalten, eine Bewerbung Riedlingens für eine Gartenschau zwischen 2031 bis 2035 zu erarbeiten. In diesem Jahr wurde die aktuelle Situation analysiert und der Bestand erfasst. Zentrales Element der bisherigen Aktivitäten war der Bürgerspaziergang in Riedlingen im Juli mit einem anschließenden Konzeptvorentwurf und die dann noch folgenden Gespräche in den Teilorten im Oktober.

„Der Spaziergang war enorm“, sagte Guglielmo angetan über die vielen Anregungen, die geäußert wurden. „So viele, dass wir gar nicht alle verarbeiten können“, sagte sie. Auch die Teilorte haben sich bei den Gesprächen intensiv beteiligt und Ideen eingespeist. Allerdings wurden auch Einschränkungen deutlich: so ist das Thema Hochwasser bei den Planungen zu berücksichtigen und auch die Schutzgebiete, die Riedlingen umgeben, müssen einbezogen werden.

Die Pläne und Ideen kosten auch Geld. Zu viel Geld? Schafft das Riedlingen auch? – griff Senner in seinem Vortrag Befürchtungen auf. Seine Antwort: Wenn, dann nur mit einer Gartenschau und nicht ohne. Denn als Gartenschaustadt sind die Fördermöglichkeiten besser. Aber auch darüber hinaus glaubt Senner, dass dank der Gartenschau Projekte möglich sein werden, die sonst schwerer zu realisieren seien. „Wenn Ideen und das Konzept gut sind, sind Dinge möglich“, so Senner – zumal man beim Landesbetrieb Gewässer mit Sitz in Riedlingen „offene Türen“ einrenne.

Auch beim Thema Bahnhaltepunkt in Zwiefaltendorf. Vielleicht sei es zumindest denkbar, diesen während des Gartenschaujahres zu reaktivieren, damit Besucher nach Zwiefaltendorf radeln oder paddeln können und mit dem Zug zurückfahren. Auch in Singen gab es einen solchen provisorischen Halt – und den gibt es immer noch.

Die Kosten für die Bewerbung sind gestiegen. Infolge einer sich abzeichnenden Honorarnachberechnung, wie es in der Vorlage heißt, und dem Entwurf eines Outdoorbereichs sind nun Bewerbungskosten von 108 000 Euro vorgesehen. Wobei Johann Senner betonte, er habe in der Bewerbung von Kosten zwischen 70 000 und 90 000 Euro gesprochen.

Die weitere Vorgehensweise sieht nun einen Konzeptentwurf bis zum Januar vor, dann eine weitere Diskussion mit dem Gemeinderat. Im April/Mai ist eine zweite Bürgerwerkstatt geplant und im Herbst soll das Konzept stehen. Die Abgabe ist für Dezember 2019 geplant. Im Jahr 2020 wird entschieden, ob Riedlingen Gartenschaustadt wird.

Themenschwerpunkte und Ideen

Die Planer haben Themenschwerpunkte und Gebietsabgrenzungen vorgenommen. Senner sah das „kompakte Stadtgebiet“ als positiv für die Bewerbung an. Der Weg beginnt am Bahnhof und der Hindenburgstraße. Dieser Platz wäre aus ihrer Sicht noch freundlicher zu gestalten. Von dort befürworten sie einen direkten Übergang über die Schwarzach – sei es durch Trittsteine oder eine Brücke, um einen Fußweg zum Stadthallenareal zu ermöglichen. Die Hindenburgstraße soll wieder eine Prachtstraße werden – durch Begrünung und Neugestaltung. Auch das Hochhaus wollen sie begrünen und das Dach als Aussichtspunkt nutzen. Das Stadthallenareal sei „ein dramatisch schöner Ort“, so Johann Senner, der noch entwickelt werden muss. Hinter der Stadthalle soll ein Outdoor- und Sportpark entstehen mit einer Skateranlage, in die auch die Reitanlage und der Sportplatz einbezogen werden soll. Dazu sind Gespräche mit Jugendlichen geplant. Die „Mißmahl’schen Anlagen“ bezeichnete Senner als „Märchenland“, das allerdings im Eingangsbereich eine Umgstaltung nötig hat. Die Donauinsel wollen die Planer durch einen flacheren Zugang zum Wasser als Verweilplatz – auch für Kanufahrer – stärken. Beim Tuchplatz/Brey’schen Kanal könnten sich die Planer eine neue Platzgestaltung am Wasser vorstellen, zudem ein Flussbad. Verweilqualität am Wasser könnte die Mühlinsel durch eine Platzgestaltung erhalten. Von der Holzbrücke her kommend stellen sich die Planer eine Donau-Promenade zur Innenstadt vor. Auch im Stadtgraben plädieren sie für einen Fußweg sowie einen kleinen Bach. Als weitere Landschaftsräume, die nicht mehr zum engen Kerngebiet gehören, definieren die Planer das Naturschutzgebiet Ofenwisch, der Bereich am Zollhauserbach und der Landschaftspark Donauwiesen.

Auch die Teilorte sind einbezogen, weil sie auch Teil der Gartenschau sein sollen. Dort können ebenfalls Veranstaltungen im Lauf des Gartenschau-Jahres stattfinden. In Neufra sollen die Hängenden Gärten einbezogen werden, zudem wurde die Idee einer Sommerrodelbahn in der jetzigen Kiesgrube Baur geboren. In Grüningen könnte der Schlosspark Teil sein und auch ein Fußweg entlang des Zollhauserbachs nach Riedlingen. In Pflummern gibt es die Idee eines Naturbads und den zweiten Bauabschnitt für einen Festplatz. Daugendorf ist ein Kanuausstieg und ein Radweg aufgenommen. Bechingen will ein Dorfplatz gestalten. Einen Kanuausstieg hat auch Zwiefaltendorf als Thema, ebenso die Ortsmitte. Auch einen Bahnhaltepunkt sieht die Aulistung vor.