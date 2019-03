„Ich will mich gut fühlen“

Sie ist Breitensportlerin, er Weltmeister und Weltrekordhalter. Was sie eint: Die Freude an der Bewegung. Zum Auftakt der Gesundheitstage in Riedlingen haben die Riedlinger Apothekerin Margit Singer und der Nordic-Walking-Weltmeister Michael Epp aus Altshausen für sportliche Betätigung und Bewegung geworben. „Geht einfach ein bisschen raus in die Natur, dann fühlt ihr euch gut“, so der Rat von Epp.

„Bewegung bewegt“, lautet das Motto der diesjährigen Gesundheitstage. Dass dies auch die rund 60 Zuhörer im Ratssaal nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch erfahren – dazu hatte Reiner Henn ein paar Bälle parat, die er ins Publikum schoss. Gedanklich die Bälle zugeworfen hätten sich die Organisatoren im Vorfeld, so Henn. Mit dem Ziel: „Wir wollen, dass sie sich gut fühlen.“

„Bewegung bewegt“ sei ein tolles Motto, sagte Bürgermeister Marcus Schafft in seiner Begrüßung. Er hoffe, dass die Teilnehmer neue Impulse bekommen. Und er hoffe, dass – im übertragenen Sinne – auch beim Thema Gesundheitsversorgung und Gesundheitszentrum Bewegung reinkomme. Aber Riedlingen habe schon jetzt beim Thema Gesundheit viele zu bieten, so Schafft, der sein Grußwort mit einem Dank an die Organisatoren verband.

Der Schwerpunkt der Auftaktveranstaltung, die musikalisch von Mikhail Antipov und seiner Schülerin Julia Gaus von der Conrad-Graf-Musikschule umrahmt wurde, lag in einer Talkrunde mit Margit Singer und Michael Epp. Ernährung, Fitness, Motivation, aber auch Tiefpunkte wurden von Moderator Thomas Strobel erfragt.

Michael Epp ist einer der erfolgreichsten Athleten seiner Sportart. Der Altshauser ist Deutscher Meister, Weltmeister, Weltrekordhalter. Bewegung ist Teil seines Lebens. „Wenn ich mich nicht bewegen kann, werde ich unausstehlich“, bekannte er. Also treibt er Sport in vielen Facetten: Extremläufer, Radfahrer, Nordic-Walking oder Berglauf. Und morgens um sieben hat er zwar noch nichts gegessen, aber bereits eine Trainingseinheit hinter sich. Auch tagsüber isst er nicht viel, seine Hauptmahlzeit gibt es abends. „Ich fühle mich seit 25 Jahren pudelwohl damit“, so Epp.

Epp hat viele Wettbewerbe bestritten und gewonnen. Erfolge haben ihm Motivation gegeben, aber natürlich gab es auch Momente, da er aufgeben wollte. Etwa bei seinem Nordic-Walking-Weltrekordversuch: Er wollte über 164 Kilometer in 24 Stunden laufen. Doch an diesem Tag schneite und regnete es nur, er wollte aufgeben. Doch als das Kamerateam des ZDF auftauchte, hat er sich durchgebissen – wenn die extra wegen ihm kommen... Manchmal braucht es auch den Impuls von außen. Aber grundsätzlich gelte: Man muss Ziele haben, Ausreden gibt es zu viele. Sein Ziel: „Ich will mich gut fühlen.“

Margit Singer kann keine Wettbewerbserfolge aufweisen, sie ist Breitensportlerin. Und doch hat sie den größten Erfolg, den es überhaupt gibt, vielleicht dank ihrer körperlichen Fitness erreicht: Dass sie noch lebt. Die Riedlinger Apothekerin erhielt 2015 die niederschmetternde Diagnose „Krebs“ – und zwar in einer aggressiven Form. Ein halbes Jahr Chemotherapie folgte. „Es spielte eine große Rolle, dass ich vorher in einem guten körperlichen Zustand war“, sagte sie. Auch hat sie sich von Anfang an im Krankenhaus ihre Ziele gesetzt. „Ich hatte einen Plan im Kopf, was ich erreichen will“, sie wollte die Zeit im Krankenhaus nutzen. Eigentlich unerlaubte Spaziergänge im Freien haben ihr zudem gut getan. Und wenn es doch mal schwer war, wenn es zu Rückschlägen kam? Dann hab sie einen Gang zurückgeschaltet, sich ins Bett gelegt und auf die Heilung konzentriert.“

Bewegung ist für sie noch immer ein fester Bestandteil ihres Lebens – ob Radfahren oder Laufen. Es tut ihr gut. Und das verbindet sie mit dem Nordic-Walking-Weltmeister.