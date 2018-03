Der viele Schnee, der am Samstag gefallen ist, hat den Winterdienst in der Region wieder auf den Plan gerufen. Bis spät in die Nacht hinein und dann schon wieder am frühen Morgen waren die Schneepflugfahrer des Kreises und der Stadt unterwegs. „Zehn, zwölf Stunden sind an solchen Tagen ganz normal“, sagt Bauhofleiter Roger Fischer.

Alle Mitarbeiter, die verfügbar waren, sind am Wochenende im Einsatz gewesen, sagt Fischer. Inklusive des Lohnunternehmers haben am Samstag elf Mitarbeiter für freie Straßen in und um Riedlingen gesorgt, am Sonntag waren zwölf Leute im Einsatz. Durch die heftigen Schneefälle wurden nicht nur die größeren Verbindungswege geräumt, sondern auch in den Straßen der Siedlungen war ein Schneepflug unterwegs.

Auf der Lange Straße und dem Weibermarkt waren die Bauhofmitarbeiter zudem aktiv. Vom Marktplatz bis zum Weibermarkt wurden die Straßen und Flächen vom Schnee geräumt und dieser abtransportiert. Hintergrund: Am Montagvormittag ist Krämermarkt in der Stadt, da müssen die Plätze geräumt sein, damit am Morgen die Stände aufgebaut werden können.

Auch wenn viele ihre Freude am Schnee, an der verschneiten Winterlandschaft haben – bei Roger Fischer hält sich die Freude in Grenzen: „Ich hätte das nicht mehr gebraucht, es macht viel Arbeit.“ Und Fischer hat noch weitere Bedenken: Wenn die Temperaturen steigen und im Schwarzwald der Schnee schnell schmilzt, besteht die Gefahr, dass die Stadt wieder mit einem Hochwasser rechnen muss. Jetzt sei man gerade so weit, dass man die Hochwasserutensilien wieder aufräumen könne. Und schon wieder könnte das nächste drohen.