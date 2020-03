„Ich empfinde das gar nicht als Verzicht“

Fastenzeit – für viele Menschen ist das die Zeit, innezuhalten, seine Lebensgewohnheiten zu überdenken, Verzicht zu üben. Traditionell steht hier der Verzicht auf Fleisch ganz obenan. Marcus Schafft hält das nicht nur während der 40 Tage vor Ostern so. Der Riedlinger Bürgermeister ist Vegetarier – und dürfte damit unter seinen Amtskollegen im Landkreis eine absolute Ausnahme sein. Warum bei ihm Fleisch und Wurst nicht auf den Teller kommen, darüber spricht Schafft im Interview mit SZ-Redakteurin Annette Grüninger.

SZ: Tierwohl, Klimaschutz, gesundheitliche Aspekte – es gibt viele Gründe, Vegetarier zu sein. Herr Schafft, was ist Ihrer?

Schafft: Bei mir ist es einfach so: Ich habe eine starke Gichterkrankung und deswegen habe ich mit 35 für mich entschieden, ich stell meine Ernährung wieder um. Ich habe als Kind eigentlich auch kaum Fleisch gegessen. Aber wie das so ist, wenn man im Berufsleben steht – Mensa, Bundeswehr und so weiter –, da stellt sich die Ernährung schon berufsbedingt ein Stück weit um. Und als ich dann das erste Mal Bürgermeister war, da wirst du so oft eingeladen, da war das tatsächlich ein Problem für mich geworden und ich habe dann einen ganz starken Gichtanfall gehabt.

Wussten Sie das damals, dass Sie Gicht haben?

Nein, das war mir nicht so bewusst gewesen. Aber als ich damals zwei Jahre im Amt war, hatte ich diesen ganz starken Gichtanfall. Ich musste an Krücken laufen, weil die Gelenke alle entzündet waren. Mein behandelnder Arzt hat mir zwei Tabletten gegeben und gesagt: „Wir probieren da jetzt mal was aus. Wenn es in wenigen Stunden wieder in Ordnung ist, sage ich Ihnen, was Sie haben.“ Und da hat er mir die Diagnose gestellt. Dann war die Alternative: entweder Medikamente einnehmen oder halt die Ernährung umzustellen. Und ich habe für mich gesagt, dann ist es doch eigentlich konsequenter, ich stell um. Und das hat mir auch gut getan.

Wenn Sie damals 35 waren, dann halten Sie jetzt also schon 15 Jahre eine vegetarische Ernährung durch.

Ja, aber ich esse Fisch und ich esse auch ein Ei. Ich sehe mich jetzt auch nicht als Vegetarier, sondern ich habe einfach eine diätische Lebensweise. Ich esse zum Beispiel auch keinen Brokkoli, weil das für mich nicht so gut ist. Also eine Ernährung, die eher auf diese Erkrankung ausgerichtet ist.

Wahrscheinlich können die meisten Menschen auch eher auf Brokkoli verzichten als auf Fleisch.

Wobei ich sagen muss, ich empfinde das gar nicht so als Verzicht. Ich verzichte gerne auf die Schmerzen. Ich kann es auch an der Hand abzählen, wie viel Fleisch und Bier ich im Laufe meines Lebens gegessen und getrunken habe. Aber darauf habe ich auch gerne verzichtet, weil es für die Erkrankung nicht besonders günstig ist.

Auch Alkohol ist für Sie schädlich?

Alkohol ist immer schwierig, besonders Bier, also alles, was hefehaltig ist. Auch bestimmte Weine, wenn die mit Hefe geklärt worden sind. Und deswegen verzichte ich da gerne darauf.

Und seit Sie darauf verzichten, ist Gicht kein Problem mehr für Sie?

Ich hatte damals ein gutes Jahr lang Medikamente eingenommen, aber das ist jetzt durch, ich bin so gut eingestellt.

Jetzt waren Sie aber kürzlich beim Froschkutteln: Da gibt es einen halben Liter Wein und Froschkutteln dazu. Wie ist das mit solchen Terminen?

Was ich relativ früh erfahren habe, ist, dass man, wenn man da konsequent ist, bei den Bürgern auf Verständnis stößt. Das akzeptieren die Leute, das ist kein Thema. Beim Froschkutteln muss ich sagen, die Narrenzunft ist ja wirklich sehr integrativ und die akzeptiert das auch, dass man das nicht isst. Es wird ja auch keiner sonst gezwungen, seinen Teller leer zu essen oder überhaupt zu essen. Es ist zwar Teil der Tradition, aber letztlich bist du einfach da. Ich glaube, es würden sich alle schwer damit tun, wenn ich was gegen das Fleischessen hätte. Aber weil das bei mir ja nicht der Fall ist, sondern es einfach meine private gesundheitliche Situation ist, da akzeptiert das, glaube ich, jeder. Und beim Wein ist das ja genauso. Der steht auf dem Tisch, du darfst dich bedienen, aber du musst das nicht. Und das wird ja auch nach individuellem Leistungsvermögen gemacht. (lacht)

Aber es gibt doch sicher auch sonst ganz viele Gelegenheiten, wo es zum Beispiel nur Wurstwecken gibt, die Leute es gut meinen und den Bürgermeister auffordern, zuzugreifen. Wie gehen Sie damit um?

Da sag ich halt: Tut mir leid, darf ich nicht machen. Ich habe eine Gichterkrankung und dann verzichte ich darauf, dann ist das so. Ich sage den Leuten auch immer: Wenn ich auf einen Geburtstag komme, dann komme ich ja nicht, um mich da durchzufuttern, sondern einfach, um im Namen der Stadt Riedlingen zu gratulieren, aufmerksam zu sein und das Gespräch zu führen. Das steht für mich im Vordergrund.

Haben Sie das Gefühl, dass es die Leute eher akzeptieren, weil Sie aus gesundheitlichen Gründen Vegetarier sind?

Ich glaube, in Teilen merkt man das. In Teilen wollen die Leute einen Grund hören, in Teilen ist es heute so, dass man es einfach akzeptiert, dass die Lebenshaltungen da ganz unterschiedlich sind. Ich muss auch sagen: Da muss jeder nach seiner Façon leben und auch glücklich werden.

Heute beobachtet man aber auch eine Gegenbewegung, die alles vermeintlich politisch Korrekte als ein „man darf heute gar nichts mehr“ auslegt. Auch Vegetarier, vor allem Veganer, ernten hier häufig Kritik, weil sie den anderen angeblich das Fleischessen madig machen. Haben Sie hier Erfahrungen gemacht?

Also, so nicht. Ich habe damit noch nie Probleme gehabt. Ich mache da auch kein Geheimnis daraus, dass ich Gicht habe. Und da ist Gicht auch eine, muss ich sagen, aus meiner Sicht fast angenehme Krankheit, weil du durch die Diät relativ gut damit umgehen kannst. Und was Verzicht betrifft, ist bei mir auch in der Fastenzeit eher das Motto, was mir Walter Stegmann mit auf den Weg gegeben hat: in der Fastenzeit auf Facebook zu verzichten. Das ist dann viel einschneidender.

Wie hält es Ihre Familie eigentlich damit? Auch alle Vegetarier oder gibt es im Hause Schafft immer zwei verschiedene Gerichte?

Ich habe das Glück, dass meine Frau sich auch vegetarisch ernährt, von daher war das nie ein Problem für uns. Und mein Sohn isst ganz normal. Es gibt bei uns auch Wurst im Kühlschrank, für den Filius – und für den Hund. (lacht) Der ist auch kein Vegetarier.

Wie ist es, wenn Sie auswärts essen? Manchmal gibt die Speisekarte für Vegetarier ja nicht allzu viel her.

Normalerweise frage ich dann: Gibt’s einen Salat? Oder es ist halt so, dann trinke ich meinen Kaffee oder einen Tee. Das ist eigentlich nie ein Problem.

Gibt es trotzdem ein Gericht, bei dem Ihnen der Verzicht schwer fällt?

Nein, das war für mich nie so. Ich habe als Kind sehr viel Käse gegessen; auf Käse zu verzichten, das wäre für mich deutlich schwieriger. Ansonsten hat man natürlich ein paar Erinnerungen, die sich an bestimmte Sachen knüpfen. Wie man früher in Schweden Urlaub gemacht hat, da waren wir mit einer Jugendgruppe unterwegs. Wir sind drei Wochen durchs Land gezogen und hatten so einen Transporter voll mit Knäckebrot und Salami. Der war damals so voll geladen, da ist unterwegs die Achse gebrochen. (lacht) Da kann man sich vorstellen, was wir da drauf geladen hatten.

Gibt es andererseits ein vegetarisches Lieblingsgericht, von dem Sie sagen: Das wäre eine Entdeckung auch für Fleischesser?

Also, wir essen in der Familie alle gerne Spaghetti mit Tomatensoße. (lacht) Da sind wir alle relativ einfach zu halten. Was ich auch gerne esse, ist mal ein schönes Risotto. Bei uns ist es einfach so, dass der Speiseplan ein Stück weit auf alle Familienmitglieder abgestellt ist. Was wir auch wahrgenommen haben: Man isst ja in der Region wirklich sehr gut und da haben wir die Alblinsen einfach sehr zu schätzen gelernt. Von meiner Mutter her ist auch der Einfluss der Mecklenburger Küche mit dabei. Kartoffelgemüse, das esse ich auch heute noch gerne. Das kann man wirklich empfehlen – und da muss man jetzt auch keine gebackene Blutwurst dazu essen. (lacht)