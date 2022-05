Hunde gehen Joggerin an

Verletzungen hat eine Frau am Dienstag in Riedlingen erlitten. Gegen 18.30 Uhr joggte die 40-Jährige auf einem Feldweg bei der Ludwig-Walz-Straße am Zollhauserbach. Dort traf die Läuferin auf zwei freilaufende Hunde, welche sie anbellten. Aus Angst vor den Hunden stolperte sie zu Boden. Die Hilfe des hinzugeeilten Hundehalters lehnt die 40-Jährige wohl ebenso ab wie einen Krankenwagen. Auf dem Weg nach Hause verschlimmern sich allerdings ihre Schmerzen. Im Krankenhaus stellten Ärzte dann eine nicht unerhebliche Verletzung fest, die wohl von dem Sturz herrührt. Die Polizei Riedlingen (Telefon 07371/9380) ermittelt und sucht nun Zeugen für den Vorfall und den Hundehalter. Dieser soll etwa 55 Jahre alt sein und dunkle Kleidung getragen haben. Begleitet wurde er von einem schwarzen und einem weißen Hund. Bei den Hunden soll es sich eventuell um Huskys gehandelt haben.