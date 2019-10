Holzschnitte, Collagen und Skulpturen

In der Riedlinger Galerie Ricki Scopes am Weibermarkt wird am Sonntag, 6. Oktober, um 11.30 Uhr die Ausstellung „Im Schnitt“ eröffnet. Zu sehen sind Arbeiten in Holzdruck und Collage von Hansjörg Kuchelmeister und Skulpturen von Ricki Scopes. Musikalisch untermalt wird die Vernissage von Gerard Joye and Friends.

Kuchelmeister stellt 16 Holzschnitte und sieben neue Collagen aus. Scopes zeigt Skulpturen, die ebenfalls ganz neu sind. In ihrem Atelier an der Donau macht die Künstlerin neuerdings Figuren mit einer neuen Technik, eine Betonmasse, die wie Ton verarbeitet wird. Diese wird auf „Skelette“ aus Draht und Kunststoff aufgebaut. Sie trocknet sehr schnell und wird steinhart, ohne gebrannt zu werden. Das fertige Werk kann sogar im Außenbereich ohne Bedenken aufgestellt werden.

Zusätzlich öffnet Ricki Scopes die Türen ihrer Galerie am Donnerstag, 17. Oktober, am späten Nachmittag für ein Künstlergespräch.

Am Sonntag, 20. Oktober, geht die Ausstellung mit einer Finissage am späten Vormittag zu Ende.