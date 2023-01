Holzdiebe schlagen wieder zu

Zum zweiten Mal ist bei Zwiefaltendorf Holz gestohlen worden. Am Neujahrstag entdeckten die Eigentümer, dass schon wieder Holz bei ihnen gestohlen worden war. Das Holz lagerte auf einem Feld zwischen Zwiefaltendorf und Datthausen. Laut Polizei stahlen über den Jahreswechsel Unbekannte etwa vier Raummeter dieses Brennholzes. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter mit einem Traktor oder ähnlichem am Werk waren. Bereits Mitte November war an derselben Stelle Holz gestohlen worden, ebenfalls etwa vier Raummeter. Seither ermittelt die Riedlinger Polizei. Möglicherweise fielen die Diebe Passanten auf, deshalb hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen unter Telefon 07371/9380.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich vor Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Riedlingen und Umgebung ist diese unter Telefon 0731/188-1444 zu erreichen.