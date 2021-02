Holzbrücke ist die größte Einzelinvestition

Von Schwäbische Zeitung

Zahlreiche Fahrräder und Rucksäcke sowie Überreste eines Trinkgelages haben Jugendliche laut dem Polizeibetricht am Spielplatz in der Straße „Hoher Rain“ zurückgelassen, als sie am Freitag gegen 21.30 Uhr beim Erkennen der Polizeibeamten fluchtartig das Weite suchten.

Die Gruppe hatte sich laut Polizei offensichtlich entgegen der aktuellen Corona-Regeln dort versammelt, um eine Party samt Lagerfeuer zu veranstalten. Die zurückgelassenen Räder und Taschen wurden zur Eigentumssicherung auf das Polizeirevier Friedrichshafen gebracht, ...