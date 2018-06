Holzbrücke wird zweispurig und kommt 2020

Als letzter Baustein des Hochwasserschutzes in Riedlingen muss noch die Holzbrücke ersetzt werden. Dies wird 2020 geschehen. Danach können die Autos im Gegenverkehr über die Brücke fahren, denn der Gemeinderat hat sich erneut für eine zweispurige Brücke ausgesprochen. Die Optik der Brücke lehnt sich an die Hochwasserkanalbrücke und an den Stadtgrabensteg an. Die Kosten dafür liegen bei 1,5 Millionen Euro, davon erhält die Stadt 400 000 Euro Zuschuss.

Einspurig oder zweispurig; schlichtere Variante oder ästhetisch aufwendigere? Dies waren die Fragen die sich der Gemeinderat am Montagabend stellen musste, nachdem Stadtbaumeister Johann Suck den aktuellen Stand zum Neubau der Holzbrücke vorgestellt hatte.

Am 30. Mai 2016 hatte der Rat erstmals eine Zweispurigkeit der Brücke beschlossen und die Verwaltung beauftragt, mit dem Landesbetrieb Gewässer Gespräche aufzunehmen. Denn weil der Bau eines neuen Brückenbauwerks dem Hochwasserschutz dient, fließen Zuschüsse vom Land.

Zuschuss ist gedeckelt

Aktueller Stand ist: Der Landesbetrieb Gewässer trägt eine einspurige oder zweispurige Variante mit. Auch die Entscheidung über die Ausführung obliegt der Stadt. Allerdings: Der Landeszuschuss orientiert sich ausschließlich an der einfachen, einspurigen Variante und ist damit bei rund 400 000 Euro gedeckelt – egal welche Variante zur Ausführung kommt. Die Planungen sollen 2018 aufgenommen und 2019 weitergeführt werden. Die Ausschreibung ist für 2019 geplant und Baubeginn ist im Frühjahr 2020.

Suck stellte die Kosten für drei Varianten vor. Für eine einspurige Brücke werden die Kosten auf rund 915 000 Euro geschätzt. Abzüglich des Zuschusses verbleiben rund 515 000 Euro bei der Stadt. Bei der „einfacheren“ zweispurigen Variante (eine Kombination aus Stahlträgern und Stahlbetonbrücke), die vom Ingenieurbüro Winkler geplant wurde, liegen die Kosten bei rund 1,3 Millionen Euro – nette verbleiben für die Stadt rund 900 000 Euro. Und die Realisierung einer Brücke in Stahlkonstruktion nach dem Entwurf des Büros Schlaich, Bergermann und Partner (sbp), kostet rund 1,5 Millionen Euro – das heißt: 1,1 Millionen Euro hat die Stadt zu tragen.

Johann Suck, aber auch Bürgermeister Marcus Schafft, warben für eine Brücke mit zwei Fahrbahnen. „Die Entscheidung ist für die nächsten 100 Jahre gültig“, so Suck. Dem schloss sich auch Manfred Birkle an: Trotz Haushaltskonsolidierung, sollte man ein Jahrhundertbauwerk nicht einspurig machen. „Das kommt für mich nicht in Frage.“ Stefan Schmid hingegen bekannte, dass er für die einspurige Variante ist, aber den Mehrheitsbeschluss von 2016 akzeptiert. Er gab allerdings zu bedenken, dass eine durchgängige Zweispurigkeit in der Weilerstraße nur zu erreichen wäre, wenn man vier Häuser an den Engstellen abreißen würde. Dem wiederum widersprach Suck: „Wir müssen kein Haus abbrechen“. Aber: Gehwege teilweise als Fahrbahn nutzen.

Umstritten war auch, ob die Stadt die teurere Stahlkonstruktion wählen sollte oder ob die günstigere Variante der Stahlträger mit Stahlbeton an dieser Stelle nicht ausreicht. Für die günstigere Variante machte sich etwa Franz-Martin Fiesel stark: „Wenn wir ein Zeichen für das Sparen setzen wollen, hätten wir nun eine gute Gelegenheit dazu“, sagte er und plädierte für „Beton statt Stahl“. Dem hielt Klaus Wochner entgegen: „200 000 Euro sind nicht viel in 100 Jahren“. Auch die Verwaltung plädierte für die Stahlkonstruktion-Variante, in der gleichen Anmutung wie die Kanalbrücke. Dem schloss sich die Mehrheit bei 17 Ja-Stimmen zu acht Gegenstimmen an.

Donaustraße öffnen?

Die Verwaltung wandte sich auch gegen die Forderung, dass die Donaustraße für Autos während der Baustellenphase an der Holzbrücke geöffnet werden soll. Aus Sicht der Stadt bringt dies Schwierigkeiten mit den aktuellen Nutzungen – etwa der Eisdiele. Um diese aufzuzeigen, soll im Vorfeld eine Markierung auf der Donaustraße aufgebraucht werden. So wäre für den Rat ersichtlich, wie viel Platz wirklich zur Verfügung steht. „Wir sehen es fast als unmöglich sein“, so Suck.