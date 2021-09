Hohes Venn war ein Höhepunkt

Der Albverein Riedlingen verbrachte mit 38 Personen seine Wanderwoche im Naturpark Nordeifel/Hohes Venn mit Standquartier im Hotel Seemöwe in Simmerath-Einruhr. Wegen des Wetters fand am Montag eine Besichtigung mit Führung in Aachen mit seinen 257 000 Einwohnern auf dem Programm. Die beiden Gruppen hatten durch ihre kompetenten Führer einen Einblick in die Altstadt erhalten und waren danach um ein Erlebnis reicher.

Zum „Einlaufen“ schlugen alle den rechtsseitigen, als Eifelsteig markierten Wanderweg entlang des Obersees zur Markung Dickenauel und auf dem Willibrordusweg bis zur Schiffsanlegestelle Urfttalsperre. Die anderen wanderten auf dem als Wasserland markierten Weg und stiegen in Rurberg zu. Zehn Wanderer absolvierten den Rundweg nach Einruhr.

Am Mittwoch wanderte eine Gruppe vom Hotel stetig bergaufwärts auf die Dreiborner Höhe im Nationalpark Eifel. Der ehemalige Truppenübungsplatz ist seit 2006 ein Naturschutzgebiet. Der Weg führte durch die Wüstung Wollseifen und erreichte das Gelände Vogelsang ebenso wie die anderen, die mit dem Omnibus ankamen. Die Ordensburg Vogelsang war mit den Ordensburgen Sonthofen und Krössinsee zur Schulung von politischem Führungsnachwuchs der NSDAP gedacht. Allerdings dauerte die Schulung nur von 1936 bis 1939. Danach wurde die Ordensburg Vogelsang für Soldaten genutzt. Heute befinden sich in den Räumlichkeiten ein Besucherzentrum, die Ausstellungen der NS-Dokumentation und des Nationalparkzentrums Eifel, ein Wechselausstellungsraum sowie Seminar- und Tagungsräume. Nach einem Rundgang teilte sich die Gruppe wieder. Ein Teil wanderte auf dem Eifelsteig über die Wüstung Wollseifen zur Urfttalsperre wo sie auf die anderen trafen, die den direkten Abstieg, den Weg über die Viktor-Neels-Brücke und an der Urfttalsperre entlang nahmen. Gemeinsam erfolgte die Rückfahrt mit dem Schiff.

Am „Stehtag“ wurde ein Bus vor Ort angemietet, der die Gruppe nach Signal de Botrange in Belgien brachte. Die Hochmoorlandschaft des Hohen Venns (Venn = Moor) steht seit 1957 unter Schutz. Damit ist das 5000 Hektar große Hochplateau das älteste Naturschutzgebiet der Wallonie, das berühmteste Naturreservat Belgiens und das Juwel des deutsch-belgischen Naturparks Hohes Venn-Eifel.

Signal de Botrange ist mit 694 m die höchste Erhebung Belgiens. Im Hohen Venn gibt es noch letzte authentische Wildnis-Areale. Vor etwa 10 000 Jahren bildeten sich auf den kargen, wasserstauenden Böden Hochmoore. Sie prägen noch heute Teile der gewaltigen Hochfläche des Venns und verströmen ein seltenes, urzeitliches Flair. Wanderungen sind nur möglich, wenn die roten Fahnen nicht gehisst sind. Ausgeschlossen ist die Zeit von Mitte März bis Mitte Juni zum Schutz der Balz- und Brutzeit der Birkhühner.

Eine Gruppe wanderte von Signal de Botrange zur Aussichtsplattform und von da aus rund um das Wallonische Venn bis zum Flüsschen Hill, an diesem Bach entlang zwischen dem Wallonischen Venn und Venn Deux-Series nach Baraque Michel, einer legendären Herberge im Hohen Venn. Die anderen wanderten am Wallonischen Venn, in dem auch die Quelle der Rur liegt, bis zum Flüsschen Hill und ebenfalls zur Baraque Michel. Weiter führte der Weg durch das Venn Polleur, einem 54 ha großen, die gesamte Vielfalt des Hohen Venn vereinten Hochmoor, zurück nach Signal de Botrange.

Ausgangspunkt am Freitag war der Ort Ormont in der Schneifel mit der Markierung des Willibrordusweges. Später wechselte die Gruppe auf den Jakobusweg, der sie nach einer Pause am Forsthaus Schneifel wieder zum Ausgangspunkt zurückführte. Die zweite Gruppe wanderte bis zur Abzweigung des Gebietswanderwegs 19 und danach ebenfalls auf den Jakobusweg. Der Begriff Schneifel hat nichts mit Schnee oder Eifel zu tun, sondern ist abgeleitet aus dem früheren Sprachgebrauch und bedeutet soviel wie Schneise.

Am Samstag stieg eine Gruppe am Parkplatz bei der Perlenbachtalsperre aus. Die anderen fuhren nach Höfen und stiegen in den gemeinsamen Wanderweg Eifelsteig entlang des Perlenbaches nach Monschau ein. Monschau, eine wunderschöne Kleinstadt mit zirka 12 450 Einwohner und sieben Stadtteilen, hat sein Aussehen den Tuchmachern im 18. Jahrhundert zu verdanken. Beispiele sind das „Rote Haus“ und das „Haus Troisdorff“, die auch gleichzeitig Fabriken waren. Die Altstadt besteht überwiegend aus Fachwerkgebäuden, die Dächer und/oder die Fassaden sind mit Schiefer gedeckt.

Nach dem Frühstück traf sich die Gruppe zum Abschlussfoto und trat die Heimreise an.