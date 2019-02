Hoher Schaden und Unfallflucht

Einen Sachschaden von rund 5000 Euro hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag in Riedlingen verursacht und anschließend Unfallflucht begangen.

Wie die Polizei berichtet, parkte gegen 10.45 Uhr eine 25-Jährige ihren Seat in der Haldenstraße. Danach fuhr sie in die Daimlerstraße, wo sie zwischen 11.30 und 12.15 Uhr ihr Auto auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes abstellte. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen größeren Streifschaden auf der Fahrerseite fest. Den Schaden an dem Seat schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro. Ob der Schaden in der Haldenstraße oder in der Daimlerstraße entstanden ist, konnte nicht geklärt werden.

Die Riedlinger Polizei (Telefon 07371/938-0) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht nun Zeugen, die einen Unfall beobachtet haben. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen, könnte der Unfall durch einen Lkw verursacht worden sein.