Hoher Sachschaden nach Wasserrohrbruch

Die Abteilung Riedlingen ist am Freitagnachmittag kurz nach 16 Uhr wegen eines Wasserschadens alarmiert. Anwohner hatten bemerkt, dass aus einer Garage eines Wohngebäudes in der Riedlinger Innenstadt Wasser kam. Der Hausanschluss der Wasserversorgung wurde von außen abgestellt. Als Ursache konnte schließlich ein Wasserrohrbruch im Erdgeschoss festgestellt werden, so die Feuerwehr in einem Bericht. Das komplette Erdgeschoss des nicht unterkellerten Gebäudes stand rund zehn Zentimeter unter Wasser. Es entstand hoher Sachschaden an der Einrichtung und Parkett-Fußboden. Die Feuerwehr entfernte das Wasser mit Wassersauger und Wasserschieber.