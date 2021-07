Hohe Beteiligung bei Bürgerbefragung

Bei der Bürgerbefragung der Stadt Riedlingen haben sich insgesamt 651 Bürgerinnen und Bürger, Bewohnerinnen und Bewohner des Umlands sowie Gäste in Riedlingen beteiligt. „Wir freuen uns sehr über diese starke Resonanz“, sagt Bürgermeister Marcus Oliver Schafft. Die Ergebnisse der Befragung, die das Reutlinger Pragma-Institut durchgeführt hat, werden am Montag, 19. Juli, ab 18 Uhr bei einer offenen Veranstaltung im Lichtspielhaus Riedlingen präsentiert.

Mehr als 55 000 einzelne Antworten ausgewertet

440 Online- und 211 Papier-Fragebögen sind beim Pragma-Institut eingegangen. Insgesamt hat das Reutlinger Meinungsforschungs- und Beratungsunternehmen mehr als 55 000 einzelne Antworten erhalten und ausgewertet. Darüber hinaus sind zahlreiche Hinweise, Einschätzungen und Vorschläge eingegangen – in einem Umfang von mehr als 18 700 Wörtern. „Das zeigt ein hohes Engagement für die Stadt Riedlingen und ihre künftige Entwicklung“, sagt Dr. Martin Messingschlager, wissenschaftlicher Leiter des Pragma-Instituts. Bei der Befragung habe sich ein klares Meinungsbild über die Weiterentwicklung der Stadtmarke Riedlingen ergeben. „Wir haben darüber hinaus sehr konkrete Einschätzungen über die Stärken und auch Schwachpunkte der aktuellen Situation in Riedlingen erhalten“, so der Experte. „Damit ergibt sich eine sehr stabile Basis für die kommunale Entwicklungsstrategie.“

Bei der Veranstaltung im Lichtspielhaus werden die Ergebnisse detailliert dargestellt. Ein Podium aus Vertretern des Gemeinderats und des Riedlinger Handels- und Gewerbeverbands steht neben Bürgermeister Schafft und den Experten des Instituts bereit, die Fragen der Bürgerinnen und Bürger zu beantworten und mit ihnen die strategischen Folgerungen aus den Ergebnissen zu diskutieren. Der Gemeinderat hat bereits die Lenkungsgruppe für das Projekt „Lebendige Innenstadt“ Riedlingen eingerichtet, die unterstützt vom Pragma-Institut rasch sichtbare und mittel- und langfristig wirksame Maßnahmen für die Belebung der Innenstadt und die Weiterentwicklung der Stadtmarke Riedlingen entwickeln soll.