Hochtechnologie in einem „gewaltigen Neubau“

Rund sechs Monate nach dem Spatenstich für die neue Halle „Werk 4“ ist am vergangenen Dienstag Richtfest beim Riedlinger Unternehmen Feinguss Blank für das Millionenprojekt gefeiert worden. Auf 1350 Quadratmetern Grundfläche soll künftig in dieser Halle eine neue Fertigungsschiene für den Bereich der mechanischen Bearbeitung und Montage stattfinden. In sieben Monaten soll die Halle komplett fertig sein und die Produktion ihren Betrieb aufnehmen können.

„Der Neubau ist gewaltig“, sagte der derzeitige Geschäftsführer, Dr. Wolfgang Blank beim Richtfest zu den rund 50 Besuchern. Vertreter und Mitarbeiter der beteiligten Firmen, Planer und auch der Beirat des Unternehmens war zum Richtfest gekommen. Rund 130 Mitarbeiter werden hier künftig ihren Arbeitsplatz, aber auch ihre Sozialräume haben. Und die beengte Situation, die sie derzeit im benachbarten Werk 2 vorfinden, ist dann Geschichte. In die neue Halle investiert Blank einen knappen zweistelligen Millionenbetrag.

Der Neubau ist Teil eines Masterplans, den das Unternehmen vor Jahren entwickelte und in dem die verschiedenen Ausbauschritte vorgezeichnet wurden. Blank dankte in diesem Zusammenhang auch den bisherigen Geschäftsführern. Doch mit dem Neubau soll die Entwicklung noch nicht abgeschlossen sein. Denn das Unternehmen ist in der Vergangenheit stark gewachsen und „entwickelt sich gut“. Das sei auch Voraussetzung dessen, was hier passiert. Dem soll weiterhin Rechnung getragen werden. „Die Familie steht zum Unternehmen“, so Wolfgang Blank, der interimsweise die Geschäftsführung inne hat, bis nach der Trennung vom bisherigen Geschäftsführer ein neuer gefunden ist. Er kündigte an, dass Blank auch in Zukunft mit vielen Nachrichten aufwarten könne. Der Beirat hatte am Dienstag getagt, um die nächsten Jahre zu besprechen. Auch um die „nächsten Hallen zu planen“.

Meilenstein im Logistikplan

Auch der Architekt Günther Kerler vom Architekturbüro Kpk Kerler und Partner aus Sigmaringen erinnerte an den Masterplan, der 2011 verabschiedet wurde. „Es wird aber nicht nur geplant, sondern auch gebaut“, betonte Kerler. Erst im Juli des vergangenen Jahres war das neue Bürogebäude bezogen worden. Auch Werk 2 soll nach Fertigstellung von Werk 4 umgestaltet werden. Und Werk 4 sei nun ein Meilenstein im Logistikplan. „Hier entsteht Hochtechnologie“, so Kerler.

Matthias Fritschle, Geschäftsführer des beauftragten Generalunternehmers Fritschle aus Uttenweiler, dankte für die Beauftragung. Und er dankte vor allem seinen Mitarbeitern. Denn in einem sehr engen Zeitkorridor wurde die Halle erstellt. „Die Beauftragung erfolgte Mitte März“, so Fritschle. Nun sechs Monate später ist Halbzeit. Es erfülle einen mit Stolz, was hier geschaffen wurde, sagte er auch in die Richtung seiner Mitarbeiter. Sein Wunsch, dass die Baustelle weiterhin unfallfrei bleiben möge.

Bürgermeister Marcus Schafft betonte in seinem Grußwort die Verbundenheit des Unternehmens mit der Region. Das Unternehmen sei nicht nur der große Arbeitgeber der Stadt Riedlingen, sondern bewusst hier eingebunden. Es habe in der Vergangenheit viele Bezugspunkte zur Stadt gegeben, so Schafft. Und er erinnerte an den damaligen Bau der Nordtangente oder nun die Erweiterung der Industriestraße. Dabei sei man immer zu einvernehmlichen Lösungen gekommen, wofür Schafft seinen Dank aussprach.

Zum Abschluss des offiziellen Teils segnete Pfarrvikar Uwe Grau die Halle. Er freue sich, wenn Unternehmen den Segen Gottes für die Halle und die später darin arbeitenden Menschen erbäten, so Grau. Das sei ein Zeichen, dass sich das Unternehmen auch in einer größeren Verantwortung sehe.