Hochkarätige Fußballspiele im Sommerferienprogramm

In den Sommerferien 2019 veranstaltet der FC Bayern München mit seinem Sponsor wiederum den Audi Cup in der Allianz Arena München. Es ist ein Härtetest auf absolutem Topniveau vor dem Start in die Saison 2019/2020. Am 30. und 31. Juli treffen sich in der Allianz-Arena die Mannschaften des FC Bayern München, Real Madrid, Fenerbahce Istanbul und der Finalteilnehmer der Champions League 2019 Tottenham Hotspur bei der sechsten Ausgabe des Audi Cups aufeinander.

Der Audi Cup hat sich in der Zwischenzeit zu einem der renommierten und hochkarätigsten Vorbereitungsturniere in Europa entwickelt. Dreimal gewann bisher der FC Bayern die Trophäe, je einmal trugen sich er FC Barcelona und Atletico de Madrid in die Siegerliste ein. Die Besetzung für die neue Ausgabe könnte kaum hochklassiger sein: Bayern, Madrid, Fenerbahce und Tottenham vereinen mehr als 90 nationale Meistertitel, über 50 Pokaltitel und 18 Champions-League-Siege auf sich. Sicherlich wird der FCB den ein oder anderen neuen Superstar seinen Fans in der Allianz-Arena präsentieren.

Der Ablauf an den zwei Tagen ist folgt geplant: Am Dienstag, 30. Juli, werden zwei Halbfinalspiele ausgetragen. Das erste Spiel des Turniers bestreitet Real Madrid gegen Tottenham Hotspur, bevor am Abend der FC Bayern auf Istanbul trifft. Die Verlierer der beiden Halbfinals spielen dann am Mittwoch, 31. Juli, zunächst um Platz drei, bevor die Gewinner im Finale gegeneinander antreten. Anstoßzeit jeweils um 18 Uhr und 20.30 Uhr; die Zuschauer erleben damit an beiden Tagen alle vier Vereine.

Das Ferienprogramm Riedlingen hat für den Finaltag am Mittwoch, 31. Juli, Tickets in den Kategorien 1 – Block 125 – Nähe Eckfahne und im Oberrang/Südkurve Block 309 ab Reihe 1; Kategorie 1: Kind bis 13 Jahre und Rentner ab 65 Jahre 85 Euro; Jugend und Erwachsene 115 Euro; Katogrie 4: Kind bis 13 Jahre 50 Euro; Rentner ab 65 Jahre 65 Euro; Jugend 75 Euro und Erwachsene 80 Euro. Die Preise gelten jeweils für die beiden Spiele; Im Teilnehmerbeitrag enthalten ist jeweils der Eintritt und die Fahrkosten ab Riedlingen. Die Abfahrt erfolgt um 13 Uhr Parkplatz an der Stadthalle Riedlingen; Rückfahrt ab München unmittelbar nach Spielende.