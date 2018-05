Seit fünf Jahren bietet das von Ralf Uhl gegründete sinfonische Blasorchester „Bussenwind“ hochkarätige Blasmusik vom Feinsten. Das Publikum zeigte sich begeistert von der überzeugenden Interpretation durchweg schwieriger Werke verschiedener Stilepochen. In diesem Jahr kommen die Spenden des Benefizkonzerts der DLRG-Ortsgruppe Riedlingen und dem Verein der Ehemaligen und Freunde des Kreisgymnasiums zugute.

Aufbauend auf dem Schulorchester des Kreisgymnasiums Riedlingen hat Ralf Uhl als Musiklehrer vor fünf Jahren den „Bussenwind“ ins Leben gerufen. 50 gut geschulte, begeisterungsfähige Musiker boten ein vielseitiges, mitreißendes Konzert. Wenn man bedenkt, dass diese Akteure teils durch Studium und Arbeitsstelle weite Anfahrtswege für ein derartiges Konzert in Kauf nehmen, ist dieses Engagement umso höher einzustufen.

Der Dank aus den Reihen des Orchesters an Dirigent und spiritus rector Ralf Uhl lässt die Freude am gemeinsamen Musizieren auf künstlerisch hoher Stufe erkennen. Diesem Dank schloss sich auch Schulleiter Georg Knapp an, der dem Orchester für das Benefizkonzert für Riedlinger Einrichtungen herzlich dankte.

Mit aufrüttelnden Passagen , aber auch hellen Sequenzen wurden die vielfältigen Dimensionen von Bernsteins „The Great Escape“ differenziert ausgeleuchtet. „Gesprengte Ketten“ aus dem Jahr 1963 gehen auf ein deutsches Kriegsgefangenenlager zurück, bei dem durch gegrabene Tunnels oftmals die Flucht gelang. So stand sich die klare Thematik im hellen und tiefen Blech fast aggressiv gegenüber.

Bereits die ersten Takte der Ouverture zu „Kalif von Bagdad“ von Francois Boieldieu ließen ahnen, dass sich nun das Publikum in der gut besuchten Aula des KGR entspannt zurücklehnen konnten. In melodisch weiten Bogen wurde die Geschichte des Kalifen lebendig, der inkognito eine Frau von einer Räuberbande befreite. Heitere Szenen voller Schwung wechselten mit klangvollen Abschnitten, wie geschaffen für ein hochmotiviertes Blasorchester bis zum fulminanten Finale.

Mit seinem unverwechselbaren dynamischen und impulsreichen Dirigat führte Ralf Uhl seine Schar mit „Arabesque“ in arabische Welten. Soli der Querflöten gingen in dieser Originalkomposition über in den anregenden orientalischen Tanzrhythmus. Kopf und Herz habe Samuel Hazo in dieses Werk gesteckt, betonte Jonathan Schrode als versierter Moderator. So wechselten klangintensive Phasen der kraftvoll agierenden Percussiuonscrew mit schwirrenden Läufen der Klarinetten, um die typisch arabische Melodik bis zum Finale durchscheinen zu lassen.

Heitere Gesichter bei den Musikern passten zur Umsetzung von Soundtrack Highlights aus dem Jurassic Park. Paradiesische Melodien vom Flügel bis zum Glockenspiel übernahm die Band zu variantenreichem Musizieren, oft mit solistischen Attributen bereichert.

Nach einem mitreißenden Solo der Percussionmannschaft mit virtuosen Akteuren am Marimbaphon galt die Aufmerksamkeit den Fantasy Scenes als Hisaishis „Mononoke Hime“. Transparente hell aufleuchtende Szenen der Holzbläser wiesen den Weg zu Hörnern als musikalischer Vielfalt des 1997 entstandenen japanischen Zeichentrickfilms um die Prinzessin Mononoke.

„Carrickfergus“ ist ein fast vergessenes Volkslied, das Irlands Einheit von Landschaft und Natur beschreibt. Berthold Gihr (Tenorhorn) verlieh dieser zauberhaften Weise mit weicher Tongebung und langem Atem liebenswürdiges Profil.

Nach dem Dank von zwei Vertreterinnen des DLRG Riedlingen für die Spenden des Benefizkonzerts führte Moderator Schrode launig in die Musikszene der 80er-Jahre ein. Timo Kraas hat dazu ein beschwingtes Medley geschrieben, gespickt mit deutschsprachigen Titeln jener Epoche. Klar, dass der „Skandal im Sperrbezirk“ ebenso wenig fehlen durfte wie der „Sternenhimmel“ mit dem Saxophonquartett.

In Shermans Musical „Mary Poppins“ aus den 60er-Jahren zeigte das Orchester noch einmal seine instrumentale Bandbreite und sein Repertoire anspruchsvoller Blasmusik aus den verschiedensten Stilrichtungen. Frenetischem Applaus war der Dank des Publikums für einen außergewöhnlichen Abends gewürdigt.