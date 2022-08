Hobbykünstler stellen aus

Bereits zum 13. Mal findet die größte Ausstellung „KUNST im SÄGEWERK“ für Hobbykunst in unserer Region statt. Über 50 Hobbykünstler und Kunsthandwerker zeigen auf dem Gelände des Sägewerks Reichert in Kanzach-Seelenwald an schön gestalteten Ständen ihr Können und ihre Kunst. Sie reicht von der Aquarell-, Acryl- und Brandmalerei über alle Arten von Holzkunst, gedrechselt, geschnitzt, ausgesägt und bemalt, bis hin zu Töpferwaren, Fotografien, Bildhauerei, Gießkeramik. Aber auch Schmuck, Floristik, Seidenmalerei, Filz- und Handarbeiten sowie Kerzenkunst, Zinnarbeiten, Metallgebilde und Steinobjekte sind dabei. Dabei hat man außerdem die Möglichkeit, verschiedenen Künstlern bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen und zuzusehen, wie durch Geduld, Fingerfertigkeit, Genauigkeit und Kreativität die unterschiedlichsten Meisterwerke entstehen.

Überall können kunst- und liebevoll gestaltete Exponate bewundert und auch gekauft werden. Auf dem Freigelände werden immer wieder neue Ideen für die Gestaltung von Gärten und Außenbereichen präsentiert. Für die Kinder steht das Dürmentinger Zügle zum Mitfahren bereit. In der Trockenkammer ist wieder die Kreativecke für Kinder aufgebaut, in der sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen können, auch mit Mal-, Bastel- und Mitmach-Aktionen des Kindergartens und manchem mehr; nicht zu vergessen eine kleine Ausstellung der kleinen Künstler.

Die Ausstellung „KUNST im SÄGEWERK“ wird vom Sägewerk Reichert und der Gemeinde Kanzach ausgerichtet und ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.