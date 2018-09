Historischer Stadtrundgang durch Riedlingen

Ein Spaziergang durch die Altstadt von Riedlingen, der die Augen für die Schönheit der Stadt öffnet: Dazu lädt die Volkshochschule Donau-Bussen am Samstag, 6. Oktober, ab 14 Uhr ein. Manfred Birkle führt durch die historische Altstadt Riedlingens. Treffpunkt für Interessierte ist der Info- Point am Stadthallenplatz. Bald nach der Stadtgründung war Riedlingen ein für die Region wichtiger Handelsstandort. Dies ist heute noch am einen oder anderen Beispiel eindrucksvoll zu erkennen. Während des Stadtrundgangs erfahren die Teilnehmer viel Wissenswertes über Geschichte und Bedeutung der ehemaligen vorderösterreichischen Donaustadt.

Die Gebühr beträgt 5 Euro, für Mitglieder des Altertumsvereins 4 Euro.