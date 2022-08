Historische Haushaltsgeräte angeschaut

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der katholischen Tagespflege hat Kurt Gehweiler aus Grüningen viele seiner Exponate den Senioren vorgestellt und erklärt. Alle konnten sich noch an die gute alte Zeit erinnern, als die ersten Helfer in die Haushalte gekommen waren. Eine einfache Kochplatte mit offenen Spiralwindeln , die bei der Benutzung zum Glühen gekommen sind. Alte Stromkabel mit verdrillten Drähten und Porzellanfassungen. Da früher wenig Steckdosen in den Räumen waren, konnte man an der Lampenfassung ein Verbraucherkabel einstecken. Das funktionierte nur in Verbindung mit dem Licht. Ein Minitauchsieder mit Becher zum Warmwasser herstellen für den Kinderschoppen. Das erste Hörgerät mit außenliegender Batterie, Verstärker wo am Hemdknopf befestigt wurde. Daran wurden die Hörknöpfe eingesteckt. Da kann man die technische Entwicklung und Größe zur heutigen Generation sehen. An die alte Krups-Kaffee-Mühle konnten sich alle noch gut erinnern. Eine Besonderheit war unter anderem das Stopf-Ei von der Firma AEG mit Beleuchtung. Damit man die Fehlstellen besser bearbeiten konnte. So ein Exemplar war nur in betuchten Haushalten zu finden. Eine elektrische Bettflasche konnten sich die Teilnehmer nicht vorstellen. Früher hat man die Kupferbettflasche auf den Ofen gestellt und die Kinder bekamen sie als erste ins Bett. Ein Telefon mit Wählscheibe aus Elfenbein mit geflochtenen Drähten konnte bestaunt werden. Damit andere Personen mithören konnten , war eine Ohrmuschel angeschlossen. Den Zugschalter über dem Ehebett konnten alle gleich zuordnen. Ein Heizkissen in der Originalschachtel von der Firma AEG mit roter Schlaufe als Geschenkpackung war zu bewundern. Der Höhepunkt war ein Plattenspieler. Aus dem Lautsprecher ertönten alte bekannte Lieder zum Mitsingen. Einige bekamen sogar Tränen in den Augen. Es war ein gelungener Vormittag in der Tagespflege.