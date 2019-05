„Hingucker“ Altstadt-Silhouette muss bleiben

Ein „dickes Kompliment“ hat Regierungspräsident Klaus Tappeser Riedlingen für bereits Geleistetes in der Stadtsanierung ausgesprochen. Er erkannte aber auch weiteres Potenzial und hofft hier auf die Bereitschaft von Privaten, sich bei dem neu ausgewiesenen Gebiet einzubringen. Ihnen und der Stadt bot er die Hilfestellung des Regierungspräsidiums an.

Tappeser hatte bei seinem Besuch in Riedlingen auch den zuständigen Mann an seiner Seite: Leitenden Regierungsdirektor Axel Bernhard. Beide ließen sich von Bürgermeister Marcus Schafft und Stadtbaumeister Wolfgang Weiß bei einem Rundgang darüber informieren, was in den bisherigen Sanierungsgebieten abgearbeitet worden ist. Sie ließen sich auch auf den weiteren Bedarf hinweisen, zu dem das 2018 aufgelegte Landessanierungsprogramm Weilerstraßen – Zentrum/Mühlvorstadt Gelegenheit schenkt.

An dem Spaziergang durch die Stadt nahmen auch Gemeinderäte, Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der frühere Bürgermeister Hans Petermann teil, während dessen Amtszeit bedeutende Sanierungsmaßnahmen stattfanden. Der Gang führte vom Rathaus vorbei, am einstigen „Mohren“ über den Marktplatz, entlang der „Schönen Stiege“ zum Wochenmarkt mit dem Hospital zum Heiligen Geist, über das Spitalbrückle zum auch von Tappeser bewunderten Kapuzinerkloster. Danach ging es dorthin, wo es noch viel zu machen gilt: dem Verkehrsraum in der Ilgen- und Storchengasse und vor allem der wüsten Brache an der Weilerstraße, für deren Beseitigung Tappeser Anregungen gab.

Nicht unbeachtet blieb das für die SRH-Fernhochschule sanierte Gebäude Weilerstraße 12. Der Weibermarkt mit Narrenbrunnen ist Tappeser vom Kantelmarsch an der Fasnet vertraut. Es fehlte nicht der Hinweis auf das Engagement der Familie Hübler beim Feuerwehrmuseum. In der Mühlgasse wurde offenbar, dass in der Altstadt Balkone für eine erhöhte Attraktivität von Wohnungen ermöglicht wurden. „Kreuz“ und Mühltörle mit seinen Ferienwohnungen galt Aufmerksamkeit und weiteren restaurierten oder neu erstellten Gebäuden, bevor man „unterirdisch“ am Wehr entlang auf die Mühlinsel zurück – prasselnden Regens wegen abgekürzt – zum Rathaus gelangte.

Parkplätze „stapeln“

Vor dem Rundgang hatte Regierungspräsident Tappesser im kleinen Sitzungssaal auf die Bedeutung der Städteförderung hingewiesen und auf jene der Bürgerschaft als Investoren. Bürger müssten mitziehen und deshalb entsprechend informiert werden. Gemeinsam müsse ein Konzept erarbeitet werden: „Wohin wollen wir?“ Dass in Bezug auf den Flächenverbrauch Verdichtung wichtig sei, machte er deutlich und sprach davon, Parkplätze seien zu „stapeln“. Eingeschossigen Einkaufsplätzen erteilte er eine Absage. Dass auch in einer historischen Altstadt eine Ordnungsmaßnahme „Abreißen“ heißen könne, verschwieg er nicht, wenn man durch Entkernung und Parkflächen attraktives Wohnen erreichen wolle.

Er sprach vom „Mut zur guten Architektur“ und gerade bei der Sanierung von historischen Gebäuden von „hochspannenden“ Materialien, die den alten Habitus besonders unterstreichen würden. Klar aber müsse der Erhalt der Riedlinger Altstadt-Silhouette sein als „Hingucker“. Man brauche eine Aufenthaltsqualität, einen Erlebnisraum als Wohlfühl-Faktor, auch für Gäste, erreichbar mit Grünflächen und Spielplätzen.

Sabrina Breimayer von der Finanzverwaltung bilanzierte die bisherigen Sanierungsmaßnahmen von 1974 bis 2018 und die damit verbundene Förderung. Drei Landessanierungsmaßnahmen waren es bisher, plus das Programm die Soziale Stadt-Maßnahme Oststadt/Bahnhof. Dafür gab es bislang Finanzhilfen in Höhe von insgesamt zwölf Millionen Euro. Im Vergleich von Fotos vor und nach der Sanierung wurde noch einmal die Wertsteigerung auch für die Stadt sichtbar.

Martin Homm, Mitarbeiter des Sanierungsbeauftragten Clemens Künster, schwärmte als Betreuer des neuen Sanierungsgebietes Weilerstraße – Zentrum/Mühlvorstadt vom hohen Rücklauf der in dem ausgewiesenen Gebiet Betroffenen und vor allem davon, dass bereits 53 Interessenten private Maßnahmen angemeldet haben. Nach Anregungen aus der Bürgerschaft wurde das Gebiet erweitert, auf Wunsch des Gemeinderates auch um den Steinbruch. Er hatte sich erst in seiner jüngsten Sitzung damit beschäftigt. Der beantragte Förderrahmen beträgt rund 3,6 Millionen Euro. Seine Aufgabe ist, die Aufenthalts- und Wohnqualität zu verbessern.

Gesprochen wird von einer „funktionalen Neuordnung“ im Bereich Weilerstraße/Wasserstapfe. Die Ilgen- und die Storchengasse sollen gestalterisch aufgewertet werden. Wichtig ist die Modernisierung und Instandsetzung privater und gemeindeeigener Bausubstanz. 25 Wohneinheiten stehen hier auf dem Plan. Auch die Neuordnung des Rathausareals spielt eine Rolle. Die Sanierung des Hauses Walz und anstelle des Schuppens eine Rathauserweiterung wird mit 1,87 Millionen Euro veranschlagt. Die Schaffung einer Fußwegeverbindung von der Mühl- zur Donauinsel gehört ebenfalls zu den öffentlichen Wunschprojekten.

Die Sanierungsmittel seien „gut angelegt“, sagte der Regierungspräsident als Resümee, bevor er Riedlingen, das „nach wie vor eine tolle Stadt“ sei, wieder verließ.