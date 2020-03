Hildegard Maria Ritter ist ausgebildete Sängerin. Zu ihrem Traumberuf gelangte sie im zweiten Anlauf.

Hildegard Maria Ritter lebt seit Januar in Riedlingen und sie hat in der Unterriedstraße einen ansprechenden Raum angemietet, wo sie ihr langjähriges profundes Wissen als Sängerin an Interessierte weitergibt.

„Durch meinen krummen Lebenslauf habe ich ein breites Spektrum entwickeln können“, erzählt sie und betont, dass sie schon als Kind sehr gerne und sehr viel gesungen hat. Aufgewachsen ist Hildegard Maria Ritter im Bregenzer Wald. Ihr eigentlicher Berufswunsch war Lehrerin und Pädagogin, doch sie hat auf Wunsch des Vaters die Handelsschule besucht und im Anschluss daran zwölf Jahre lang bei einem Rechtsanwalt gearbeitet. Das Singen musste in dieser Zeit „nebenher“ gehen: Sie hat in verschiedenen Chören gesungen, beispielsweise auch im Opernchor der Bregenzer Festspiele und Gesangsunterricht genommen.

Nach neun Jahren Unterricht hat sie dann beschlossen, Singen zu ihrem Beruf, ihrer Profession, werden zu lassen und hat sich mit einem Liederabend an die Öffentlichkeit gewagt. Und dies brachte die endgültige Wende: Sie bekam von den lokalen Tageszeitungen sehr gute Kritiken und diese wurden an eine Agentur geschickt, die sie zum Vorsingen einlud. Kurz darauf folgte ein für sie sehr attraktives Angebot: eine sechsmonatige Europatournee mit einer italienischen Operngruppe. Sie überlegte nicht lange, ließ sich von ihrem Arbeitgeber freistellen und ging auf Tour und hat beispielsweise die Rolle der Azucena in Verdis „Il Trovatore“ gesungen.

Schnell wurde ihr klar, dass sie nicht mehr zurück ins Anwaltsbüro wollte, sondern auf die Bühne. Sie fand bald ein Engagement am Stadttheater Würzburg als lyrischer und dramatischer Mezzosopran, und blieb dort von 1991 bis 1999. Sie denkt gerne an diese schöne, aber auch sehr anstrengende Zeit zurück. „Morgens musste man zu den Proben für Neuinszenierungen kommen und abends die Vorstellungen singen“, erzählt sie „und das Repertoire umfasste mehrere neue Stücke pro Saison, die man draufhaben musste“.

Eine große Bandbreite von Rollen hat Hildegard Maria Ritter gesungen, wie Hänsel („Hänsel und Gretel“), Cherubino („Le nozze di Figaro“), Ortrud („Lohengrin“), Brangäne („Tristan und Isolde“), Amneris („Aida“), Jokaste („Ödipus Rex“) oder die Witwe Popowa („Der Bär“). Ritter selbst hat immer sehr großen Wert daraufgelegt, die Rolle nicht nur zu singen, sondern sich den jeweiligen Charakter zu erarbeiten und ihn darzustellen. Sehr wichtig war (und ist ihr bis heute) dabei eine klare und verständliche Aussprache.

1999 ist Hildegard Maria Ritter nach München gezogen und hat eine Ausbildung zur Terlusollogin begonnen, bei der mit Zusammenhängen zwischen Atemtechnik, Körperhaltung und Bewegung gearbeitet wird. Danach bildete Unterrichten den beruflichen Schwerpunkt der Sängerin, was ihrem ursprünglichen Berufswunsch (Lehrerin) wieder sehr nahekam. So hat sie zwölf Jahre an der Berufsfachschule Schauspiel München gearbeitet und auch viel Privatunterricht erteilt. Hildegard Maria Ritter ist Mitglied im Berufsverband der Gesangspädagogen und bildet sich dort laufend weiter.

Seit Januar lebt sie ständig in Riedlingen und unterrichtet in ihrem „Klang-Werk-Raum“. Ihre Schüler sind Laien und Profis im Alter zwischen 18 und 80 Jahren. Neben erfahrenen Chorsängern kommen auch Menschen die ihre eigene Stimme kennenlernen, sie verbessern wollen und die einfach Freude am Singen haben. Eine weitere Klientel sind auch Bläser, die ihre Atmung verbessern wollen, und Menschen, die an ihrer Redepräsenz feilen möchten. Sehr flexibel zeigt sich die Pädagogin bei den Unterrichtswünschen, denn „jeder hat andere Bedürfnisse und ein anderes Zeitfenster“, sagt sie und erzählt von Frauen, die einmal im Monat eine weite Anreise auf sich nehmen, um dann mehrere Stunden mit ihr zu arbeiten und einer Französin, die nur ein bis zweimal pro Jahr zu ihr kommt. Ihr Unterricht und ihre Betreuung sind sehr individuell ausgerichtet: „Ein Profi braucht etwas ganz Anderes als jemand, der gerade mit dem Singen angefangen hat“, und jeder sei willkommen und könne sich ausprobieren. Die Menschen sollen sich in Ritters „Klang-Werk-Raum“ genauso wohlfühlen, wie die Künstlerin sich selbst in ihrer neuen Wahlheimat Riedlingen.