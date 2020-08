Hier trafen sich vor Corona regelmäßig Senioren – wie es weitergehen könnte

Die Bedeutung des Seniorenstübles und des Seniorenkreises für Riedlingen lässt sich wahrscheinlich nicht überschätzen: Vor Corona zogen die Dienstagsveranstaltungen nach Kaffee und Plauderstunde 60 bis 70 Senioren an. Das waren Geburtstagsfeiern, Festtage, Vorträge oder gemeinsames Singen und Musizieren – Vereinsmotto: „gemeinsam statt einsam“. Donnerstags war immer Gymnastik nach dem Kaffee. Halbjährlich fanden Bus-Ausflüge statt. Das heitere Zusammenkommen und Reden sei den Älteren am wichtigsten, sagt der 1. Vorsitzende des Seniorenkreises, Werner Selg. Er schreibt gerade an der Festschrift zum 40-jährigen Bestehen; die Feier ist heuer coronabedingt ebenfalls ausgefallen und wird wohl 2021 nachgeholt.